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Путин заявил о создании резерва силовиков для помощи Белоруссии

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Россия создала резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии в случае, если ситуация в стране выйдет из-под контроля, заявил президент России Владимир Путин в интервью Сергею Брилеву на телеканале «Россия 24».

«Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля», – сказал президент.

Путин подчеркнул, что резерв не может быть использован, пока «экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою». Речь идет, в частности, о поджогах машин, домов, банков, захватах административных зданий, уточнил президент.

Сейчас нет необходимости использовать сформированный резерв силовиков, отметил Путин.

«Мы в разговоре с Александром Григорьевичем пришли к выводу о том, что такой необходимости сейчас нет и, надеюсь, ее не будет, и поэтому этот резерв мы и не используем», – пояснил президент, подчеркнув, что Россия исходит из того, что все сложившиеся проблемы в Белоруссии будут решаться мирным путем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных