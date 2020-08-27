Путин заявил о создании резерва силовиков для помощи Белоруссии
Россия создала резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии в случае, если ситуация в стране выйдет из-под контроля, заявил президент России Владимир Путин в интервью Сергею Брилеву на телеканале «Россия 24».
«Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля», – сказал президент.
Путин подчеркнул, что резерв не может быть использован, пока «экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою». Речь идет, в частности, о поджогах машин, домов, банков, захватах административных зданий, уточнил президент.
Сейчас нет необходимости использовать сформированный резерв силовиков, отметил Путин.
«Мы в разговоре с Александром Григорьевичем пришли к выводу о том, что такой необходимости сейчас нет и, надеюсь, ее не будет, и поэтому этот резерв мы и не используем», – пояснил президент, подчеркнув, что Россия исходит из того, что все сложившиеся проблемы в Белоруссии будут решаться мирным путем.