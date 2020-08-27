Путин заявил о создании резерва силовиков для помощи Белоруссии

«Мы в разговоре с Александром Григорьевичем пришли к выводу о том, что такой необходимости сейчас нет и, надеюсь, ее не будет, и поэтому этот резерв мы и не используем», – пояснил президент, подчеркнув, что Россия исходит из того, что все сложившиеся проблемы в Белоруссии будут решаться мирным путем.