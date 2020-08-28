Лукашенко пригрозил ответить Литве на санкции

Ранее ТАСС сообщил, что власти Литвы собираются ввести санкции против 118 белорусских чиновников, включая Лукашенко, за фальсификации итогов выборов 9 августа и разгоны протестующих. Тем, кто попадет в список, запретят въезд на литовскую территорию и заморозят счета при их наличии. Окончательно согласовать список лиц, которые подпадут под ограничения, Вильнюс надеется к понедельнику, 31 августа. Эстония уже ввела персональные санкции против Белоруссии. Ограничениями в адрес Минска пригрозили Латвия и Польша, а также Евросоюз.