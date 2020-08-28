Лукашенко пригрозил ответить Литве на санкции
Если Литва введет санкции в отношении белорусских властей, Минск ответит ей переносом транзитных торговых потоков, заявил действующий белорусский президент Александр Лукашенко, передает «БелТА».
«Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции», ‒ сказал Лукашенко. Он добавил, что уже поручил правительству проработать вопрос изменения маршрутов транзита товаров в Литву.
«Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Поэтому поставим на место», ‒ сказал Лукашенко.
Ранее ТАСС сообщил, что власти Литвы собираются ввести санкции против 118 белорусских чиновников, включая Лукашенко, за фальсификации итогов выборов 9 августа и разгоны протестующих. Тем, кто попадет в список, запретят въезд на литовскую территорию и заморозят счета при их наличии. Окончательно согласовать список лиц, которые подпадут под ограничения, Вильнюс надеется к понедельнику, 31 августа. Эстония уже ввела персональные санкции против Белоруссии. Ограничениями в адрес Минска пригрозили Латвия и Польша, а также Евросоюз.
С 9 августа в Белоруссии проходят протестные акции и забастовки рабочих. Представлявшая оппозицию на прошедших выборах Светлана Тихановская, поддержка которой, по данным ЦИК, составила 10,09%, выступая в Европарламенте, заявила о шестерых погибших гражданах и десятках пропавших без вести во время событий в республике.