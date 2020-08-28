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Лукашенко пригрозил ответить Литве на санкции

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Если Литва введет санкции в отношении белорусских властей, Минск ответит ей переносом транзитных торговых потоков, заявил действующий белорусский президент Александр Лукашенко, передает «БелТА».

«Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции», ‒ сказал Лукашенко. Он добавил, что уже поручил правительству проработать вопрос изменения маршрутов транзита товаров в Литву.

«Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Поэтому поставим на место», ‒ сказал Лукашенко.

Ранее ТАСС сообщил, что власти Литвы собираются ввести санкции против 118 белорусских чиновников, включая Лукашенко, за фальсификации итогов выборов 9 августа и разгоны протестующих. Тем, кто попадет в список, запретят въезд на литовскую территорию и заморозят счета при их наличии. Окончательно согласовать список лиц, которые подпадут под ограничения, Вильнюс надеется к понедельнику, 31 августа. Эстония уже ввела персональные санкции против Белоруссии. Ограничениями в адрес Минска пригрозили Латвия и Польша, а также Евросоюз.

С 9 августа в Белоруссии проходят протестные акции и забастовки рабочих. Представлявшая оппозицию на прошедших выборах Светлана Тихановская, поддержка которой, по данным ЦИК, составила 10,09%, выступая в Европарламенте, заявила о шестерых погибших гражданах и десятках пропавших без вести во время событий в республике.

Ранее по теме: Лукашенко заявил о гибридной войне против Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных