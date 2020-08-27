Лукашенко заявил о гибридной войне против Белоруссии

Президент отметил, что «неустоявшиеся соседи» Белоруссии не только открыто заявляют о своей позиции насчет повторных выборов в стране, но и начинают вмешиваться в ее внутренние дела. «Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно», – подчеркнул Лукашенко. По его словам, Белоруссия вынуждена тратить значительные средства, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены некоторые военные части.