Лукашенко заявил о гибридной войне против Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании в Минске о начале гибридной войны против республики, пишет «БелТА».
«Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне», – цитирует Лукашенко агентство.
Президент отметил, что «неустоявшиеся соседи» Белоруссии не только открыто заявляют о своей позиции насчет повторных выборов в стране, но и начинают вмешиваться в ее внутренние дела. «Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно», – подчеркнул Лукашенко. По его словам, Белоруссия вынуждена тратить значительные средства, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены некоторые военные части.
9 августа после оглашения предварительных итогов выборов президента Белоруссии, на которых победил Лукашенко, в стране начались акции протеста и забастовки рабочих. 22 августа Лукашенко заявил о том, что привел вооруженные силы республики в боевую готовность из-за «шевеления» войск НАТО на территории Польши и Литвы. Позже в стране начался очередной этап комплексной проверки боевой готовности вооруженных сил с привлечением 140 военнообязанных запаса.