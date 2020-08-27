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Лукашенко заявил о гибридной войне против Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании в Минске о начале гибридной войны против республики, пишет «БелТА».

«Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне», – цитирует Лукашенко агентство.

Президент отметил, что «неустоявшиеся соседи» Белоруссии не только открыто заявляют о своей позиции насчет повторных выборов в стране, но и начинают вмешиваться в ее внутренние дела. «Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно», – подчеркнул Лукашенко. По его словам, Белоруссия вынуждена тратить значительные средства, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены некоторые военные части.

9 августа после оглашения предварительных итогов выборов президента Белоруссии, на которых победил Лукашенко, в стране начались акции протеста и забастовки рабочих. 22 августа Лукашенко заявил о том, что привел вооруженные силы республики в боевую готовность из-за «шевеления» войск НАТО на территории Польши и Литвы. Позже в стране начался очередной этап комплексной проверки боевой готовности вооруженных сил с привлечением 140 военнообязанных запаса.

Ранее по теме: В белорусскую армию призовут военных из запаса для проверки боеготовности

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных