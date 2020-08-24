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В белорусскую армию призовут военных из запаса для проверки боеготовности

Ведомости

Третий этап проверки боевой готовности вооруженных сил начался в Белоруссии 24 августа, он подразумевает призыв военнослужащих из запаса, сообщили в пресс-службе минобороны республики.

В белорусском военном ведомстве добавили, что в рамках проверки некоторые воинские части будут приведены в «высшие степени боевой готовности».

Проверка проводится для оценки готовности воинских частей круглосуточно выполнять свои задачи, а также для совершенствования боевой выучки войск, объяснили в министерстве. В конце проверки пройдут тактические учения.

Ранее в субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что привел вооруженные силы республики в боевую готовность из-за «шевеления» войск НАТО на территории Польши и Литвы.

Ранее по теме: Лукашенко заявил о принятии «самого серьезного решения» за 26 лет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных