В белорусскую армию призовут военных из запаса для проверки боеготовности
Третий этап проверки боевой готовности вооруженных сил начался в Белоруссии 24 августа, он подразумевает призыв военнослужащих из запаса, сообщили в пресс-службе минобороны республики.
В белорусском военном ведомстве добавили, что в рамках проверки некоторые воинские части будут приведены в «высшие степени боевой готовности».
Проверка проводится для оценки готовности воинских частей круглосуточно выполнять свои задачи, а также для совершенствования боевой выучки войск, объяснили в министерстве. В конце проверки пройдут тактические учения.
Ранее в субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что привел вооруженные силы республики в боевую готовность из-за «шевеления» войск НАТО на территории Польши и Литвы.