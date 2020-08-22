Лукашенко заявил о принятии «самого серьезного решения» за 26 лет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко привел вооруженные силы республики в боевую готовность, что является, по его словам, «самым серьезным решением за четверть века», передает корреспондент агентства «БелТА».
«Он (Александр Лукашенко) в связи с этим отметил, что впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части вооруженных сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление», – сообщил корреспондент.
По словам Лукашенко, у западных границ Белоруссии наблюдается «шевеление» войск НАТО на территории Польши и Литвы.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, в которых, по данным ЦИК, одержал победу действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал 80,08% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,09%. После выборов в стране начались протестные акции.