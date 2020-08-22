Лукашенко заявил о сценарии «цветных революций» в Белоруссии
Ситуация в Белоруссии развивается по сценарию «цветных революций» с подключением внешнего фактора, однако власть «жестко сопротивляется», заявил президент республики Александр Лукашенко, передает «БелТА».
«Все понятно. Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется (и не только сопротивляется, но и контролирует ситуацию), подключили внешний фактор», – рассказал он в ходе посещения военного полигона под Гродно.
Лукашенко обвинил своих оппонентов в стремлении отвлечь белорусских военных и правоохранителей от внутренней ситуации и «напрячь на внешней границе».
«Вы видите, что они уже тащат сюда "альтернативного президента", делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо – передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска – и на Беларуси можно поставить крест», – добавил он.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, в которых, по данным ЦИК, одержал победу действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал 80,08% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,09%. После выборов в стране начались протестные акции.