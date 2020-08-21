Представители Тихановской пожаловались в ВС на результаты выборов
Адвокат Максим Знак, представляющий интересы экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, подал жалобу в Верховный суд о признании прошедших в стране выборов президента недействительными, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объединенный штаб белорусской оппозиции.
«Жалоба подана. Решение о начале производства будет в течение трех дней», ‒ говорится в сообщении.
Накануне экс-кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая также подала в Верховный суд жалобу на результаты выборов.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, в которых, по данным ЦИК, одержал победу действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал 80,08% голосов, а оппозиционный кандидат Тихановская – 10,09%. После выборов в стране начались протестные акции.