Лукашенко раскрыл детали отъезда Тихановской

11 августа Светлана Тихановская покинула республику, уехав в Литву, сообщал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. Позже она выпустила видеообращения, в которых объяснила свой поступок. В одном из них она говорит, что решение об отъезде в Литву было принято самостоятельно. 21 августа Тихановская заявила, что вернется в Белоруссию, когда будет чувствовать себя в безопасности.