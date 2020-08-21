Лукашенко раскрыл детали отъезда Тихановской
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что помог оппозиционному лидеру Светлане Тихановской выехать из страны по ее просьбе, передает «БелТА».
Лукашенко добавил, что Тихановская ‒ «нормальная женщина, любит своих детей», однако ее «кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках. Ее опутали, окутали министерство иностранных дел (Литвы), спецслужбы».
Акции протеста начались в Белоруссии после выборов президента, которые прошли 9 августа. В ходе акций были зафиксированы применение насилия к протестующим и нападения на сотрудников правоохранительных органов. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская –10,1%.
11 августа Светлана Тихановская покинула республику, уехав в Литву, сообщал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. Позже она выпустила видеообращения, в которых объяснила свой поступок. В одном из них она говорит, что решение об отъезде в Литву было принято самостоятельно. 21 августа Тихановская заявила, что вернется в Белоруссию, когда будет чувствовать себя в безопасности.