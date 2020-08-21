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Лукашенко раскрыл детали отъезда Тихановской

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что помог оппозиционному лидеру Светлане Тихановской выехать из страны по ее просьбе, передает «БелТА».

Лукашенко добавил, что Тихановская ‒ «нормальная женщина, любит своих детей», однако ее «кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках. Ее опутали, окутали министерство иностранных дел (Литвы), спецслужбы».

Акции протеста начались в Белоруссии после выборов президента, которые прошли 9 августа. В ходе акций были зафиксированы применение насилия к протестующим и нападения на сотрудников правоохранительных органов. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская –10,1%.

11 августа Светлана Тихановская покинула республику, уехав в Литву, сообщал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. Позже она выпустила видеообращения, в которых объяснила свой поступок. В одном из них она говорит, что решение об отъезде в Литву было принято самостоятельно. 21 августа Тихановская заявила, что вернется в Белоруссию, когда будет чувствовать себя в безопасности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных