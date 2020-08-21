Лукашенко обвинил США в организации протестов в Белоруссии

«Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон – три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались. Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают», – сказал Лукашенко.