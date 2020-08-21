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Лукашенко обвинил США в организации протестов в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США планируют и направляют ситуацию с протестами в стране, передает «БелТА».

«Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон – три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались. Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают», – сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что для этого под Варшавой создан специальный центр. Лукашенко заявил, что Белоруссия знает, чем этот центр занимается, и контролирует его деятельность. «Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно», – отметил Лукашенко.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, в которых, по данным ЦИК, одержал победу действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал 80,08% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,09%. После выборов в стране начались протестные акции и забастовки рабочих, которые продолжаются до сих пор. В ЕС сообщили, что не признают результаты выборов и готовят санкции в отношении должностных лиц Белоруссии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных