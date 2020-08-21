Лукашенко анонсировал скорое разрешение ситуации в Белоруссии

Обращаясь к рабочим, он отметил, что деньги зарабатываются трудом. «Иногда, бывает, на улице, но это недолго. Ну заработали немного, только страну не надо разрушать. Это мы позволить не можем, потому что знаем, чего она нам стоила», – сказал президент, отметив, что ситуация в стране политизирована, но не стоит рассматривать ее как катастрофичную.