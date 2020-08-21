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Лукашенко анонсировал скорое разрешение ситуации в Белоруссии

Ведомости

Ситуация, сложившаяся в Белоруссии после выборов президента, будет решена в ближайшие дни, заявил президент страны Александр Лукашенко во время посещения агрокомбината «Дзержинский», сообщает «БелТА».

«В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим», – цитирует Лукашенко агентство.

Обращаясь к рабочим, он отметил, что деньги зарабатываются трудом. «Иногда, бывает, на улице, но это недолго. Ну заработали немного, только страну не надо разрушать. Это мы позволить не можем, потому что знаем, чего она нам стоила», – сказал президент, отметив, что ситуация в стране политизирована, но не стоит рассматривать ее как катастрофичную.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу на них с 80,08% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09%. После выборов в стране начались массовые акции протеста, в которых также принимали участие некоторые работники предприятий. Белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что на крупных промышленных предприятиях Белоруссии трудоустроены порядка 650 000 человек, из них, по последним данным, около 360 рабочих не выполняют свои обязанности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных