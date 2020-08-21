Лукашенко анонсировал скорое разрешение ситуации в Белоруссии
Ситуация, сложившаяся в Белоруссии после выборов президента, будет решена в ближайшие дни, заявил президент страны Александр Лукашенко во время посещения агрокомбината «Дзержинский», сообщает «БелТА».
«В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим», – цитирует Лукашенко агентство.
Обращаясь к рабочим, он отметил, что деньги зарабатываются трудом. «Иногда, бывает, на улице, но это недолго. Ну заработали немного, только страну не надо разрушать. Это мы позволить не можем, потому что знаем, чего она нам стоила», – сказал президент, отметив, что ситуация в стране политизирована, но не стоит рассматривать ее как катастрофичную.
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу на них с 80,08% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09%. После выборов в стране начались массовые акции протеста, в которых также принимали участие некоторые работники предприятий. Белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что на крупных промышленных предприятиях Белоруссии трудоустроены порядка 650 000 человек, из них, по последним данным, около 360 рабочих не выполняют свои обязанности.