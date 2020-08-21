Тихановская призвала белорусов продолжать забастовки

«Забастовки зажали диктатуру в угол, ранили ее в самое сердце. Поэтому сейчас вас всеми способами пытаются разделить и поссорить. Ведь если мы будем все вместе, у этого режима не останется ни единого шанса», — заявила Тихановская. Она убеждена, что забастовки являются «абсолютно легальным и мощным оружием против режима». «Продолжайте и расширяйте забастовки, не ведитесь на запугивание, объединяйтесь. Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса, которые она у нас украла»,- сообщила она. Кандидат в президенты также отметила, что в фонд поддержки, куда поступают пожертвования на помощь тем, кто остался без работы из-за простоя в производстве, перечислили миллионы.