В Белоруссии возбудили уголовное дело по статье о захвате власти
В Белоруссии после создания Координационного совета возбудили уголовное дело по статье «Захват власти», сообщил генпрокурор Александр Конюк, передает «Sputnik Беларусь».
«По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 361 Уголовного кодекса», ‒ сказал генпрокурор. По его словам, создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности республики.
Координационный совет предложила создать кандидат в президенты Светлана Тихановская. По ее словам, он необходим для «мирной передачи власти посредством диалога» и объявления «честных и демократических» выборов президента с участием международных наблюдателей. В совет вошли семь человек, в том числе лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, юристы Лилия Власова и Максим Знак и другие.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание совета для трансфера власти в Белоруссии ‒ это попытка захвата власти в стране. По его словам, программа оппозиционного штаба на период до 2030 г. предусматривает выход Белоруссии из Союзного государства с Россией.