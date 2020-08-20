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В Белоруссии возбудили уголовное дело по статье о захвате власти

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В Белоруссии после создания Координационного совета возбудили уголовное дело по статье «Захват власти», сообщил генпрокурор Александр Конюк, передает «Sputnik Беларусь».

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 361 Уголовного кодекса», ‒ сказал генпрокурор. По его словам, создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности республики.

Координационный совет предложила создать кандидат в президенты Светлана Тихановская. По ее словам, он необходим для «мирной передачи власти посредством диалога» и объявления «честных и демократических» выборов президента с участием международных наблюдателей. В совет вошли семь человек, в том числе лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, юристы Лилия Власова и Максим Знак и другие. 

Ранее по теме: Совет оппозиции Белоруссии заявил о готовности к контактам с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание совета для трансфера власти в Белоруссии ‒ это попытка захвата власти в стране. По его словам, программа оппозиционного штаба на период до 2030 г. предусматривает выход Белоруссии из Союзного государства с Россией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных