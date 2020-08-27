Эстония первой ввела санкции из-за ситуации в Белоруссии

Правительство Эстонии приняло постановление о введении запрета на въезд страну лиц, которые могут быть ответственны за фальсификацию выборов президента в Белоруссии и связанное с этим насилие, сообщила пресс-служба кабмина страны. Список конкретных лиц, против которых вводятся санкции, утвердит министр иностранных дел.