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Эстония первой ввела санкции из-за ситуации в Белоруссии

Ведомости

Правительство Эстонии приняло постановление о введении запрета на въезд страну лиц, которые могут быть ответственны за фальсификацию выборов президента в Белоруссии и связанное с этим насилие, сообщила пресс-служба кабмина страны. Список конкретных лиц, против которых вводятся санкции, утвердит министр иностранных дел.

«Цель введенных Эстонией фокусных санкций – осудить фальсификацию результатов выборов и насилие против мирных демонстрантов и обеспечить, чтобы ответственные за это лица не могли въехать в Эстонию», – сказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Эстония не признала результаты прошедших 9 августа выборов президента Белоруссии, победу в которых, по официальным данным, одержал занимающий этот пост с 1994 г. Александр Лукашенко. Из сообщения правительства Эстонии следует, что «санкции вводятся координированно с Латвией и Литвой». Также к введению санкций готовится Европейский союз.

О намерении ЕС ввести санкции против некоторых должностных лиц Белоруссии «за насилие, репрессии и фальсификацию выборов» стало известно 19 августа. При этом совет ЕС намеревался изучить вопрос о введении санкций против Лукашенко.

С 9 августа в Белоруссии проходят протестные акции и забастовки рабочих. Представляющая оппозицию на прошедших выборах Светлана Тихановская, поддержка которой, по данным ЦИК, составила 10,09%, выступая в Европарламенте, заявила о шестерых погибших гражданах и десятках пропавших без вести во время событий в республике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных