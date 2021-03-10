«Ведомости» возобновят проведение регат «Капитаны бизнеса»
В этом году гонка пройдет в четыре этапа. Первые три состоятся в акватории Химкинского водохранилища в Москве 9 июня, 17 июля и 14 августа. Заключительный этап — в акватории турецкого Фетхие в Средиземном море в период с 11 по 17 сентября. Участники смогут присоединиться к бизнес-регате «Ведомости» на любом этапе. В Москве соревнования будут проходить на яхтах J-70, а в Турции — на яхтах Bavaria 46 и Hanse 45.
Как указано на сайте, абсолютный победитель российских этапов получит яхту для участия в шестидневной регате по Средиземному морю бесплатно, а победители двух дивизионов турецкого этапа получат денежное вознаграждение в размере 250 тыс. руб. (за вычетом НДФЛ 35%).
Ранее бизнес-регаты «Ведомости» проводили в 2011, 2012 и 2014 годах. Участниками последней из них стали восемь команд, в которые вошли представители компаний IPT Group, «Инвитро», Tenzor Consulting, банк «Траст», «Дантекс», ОМБ, «Китайский летчик Джао Да», PortVein, «Техносерв» и Sanoma.