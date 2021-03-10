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«Ведомости» возобновят проведение регат «Капитаны бизнеса»

Ведомости

Газета «Ведомости» возобновит проведение корпоративных регат «Капитаны бизнеса», указано в специализированном разделе на сайте издания.

В этом году гонка пройдет в четыре этапа. Первые три состоятся в акватории Химкинского водохранилища в Москве 9 июня, 17 июля и 14 августа. Заключительный этап — в акватории турецкого Фетхие в Средиземном море в период с 11 по 17 сентября. Участники смогут присоединиться к бизнес-регате «Ведомости» на любом этапе. В Москве соревнования будут проходить на яхтах J-70, а в Турции — на яхтах Bavaria 46 и Hanse 45.

Как указано на сайте, абсолютный победитель российских этапов получит яхту для участия в шестидневной регате по Средиземному морю бесплатно, а победители двух дивизионов турецкого этапа получат денежное вознаграждение в размере 250 тыс. руб. (за вычетом НДФЛ 35%).

Ранее бизнес-регаты «Ведомости» проводили в 2011, 2012 и 2014 годах. Участниками последней из них стали восемь команд, в которые вошли представители компаний IPT Group, «Инвитро», Tenzor Consulting, банк «Траст», «Дантекс», ОМБ, «Китайский летчик Джао Да», PortVein, «Техносерв» и Sanoma.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных