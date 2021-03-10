«Ведомости» возобновят проведение регат «Капитаны бизнеса»

В этом году гонка пройдет в четыре этапа. Первые три состоятся в акватории Химкинского водохранилища в Москве 9 июня, 17 июля и 14 августа. Заключительный этап — в акватории турецкого Фетхие в Средиземном море в период с 11 по 17 сентября. Участники смогут присоединиться к бизнес-регате «Ведомости» на любом этапе. В Москве соревнования будут проходить на яхтах J-70, а в Турции — на яхтах Bavaria 46 и Hanse 45.