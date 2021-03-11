IKEA выпустит мягкую игрушку по эскизу ребенка из Петербурга

Савва, объясняя смысл игрушки петербургскому порталу «Город+», сказал, что собака с рыбьим хвостом помогает всем, кто попал в беду. «Я люблю рисовать и часто придумываю разные истории. Так мне пришла в голову идея о такой необычной собаке, и я решил послать ее на конкурс», — сказал ребенок.