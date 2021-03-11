IKEA выпустит мягкую игрушку по эскизу ребенка из Петербурга
IKEA выпустит мягкую игрушку в виде собаки-русалки по эскизу девятилетнего петербуржца Саввы. Он стал одним из пяти победителей ежегодного конкурса компании, сообщает ее пресс-служба.
Савва, объясняя смысл игрушки петербургскому порталу «Город+», сказал, что собака с рыбьим хвостом помогает всем, кто попал в беду. «Я люблю рисовать и часто придумываю разные истории. Так мне пришла в голову идея о такой необычной собаке, и я решил послать ее на конкурс», — сказал ребенок.
IKEA проводит конкурс детских эскизов мягких игрушек для благотворительной коллекции SAGOSKATT каждый год. В этом году компания получила 66 тыс. рисунков. «Пять самых креативных и уникальных персонажей, выбранных жюри в этом году: «Сэндвич-друзья», Одри, 9 лет, Канада; «Кот», Лыепа, 8 лет, Литва; «Жареное яйцо», Зося, 7 лет, Польша; «Собачка-русалка» Савва, 9 лет, Россия; «Птица» Ник, 10 лет, США», — сообщает компания об итогах конкурса.
Деньги от продажи игрушек идут на благотворительные проекты, «продвигающие право детей на игру».
«При выборе победителей мы учитываем, насколько уникальный, красочный и выразительный рисунок, можно ли превратить его в мягкую игрушку для массового производства и сможем ли мы обеспечить требования безопасности для будущей игрушки», — пояснил критерии отбора эскизов разработчик дизайна товаров для детской IKEA Хорхе Омар Сантойо Хенайне.