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IKEA выпустит мягкую игрушку по эскизу ребенка из Петербурга

Ведомости

IKEA выпустит мягкую игрушку в виде собаки-русалки по эскизу девятилетнего петербуржца Саввы. Он стал одним из пяти победителей ежегодного конкурса компании, сообщает ее пресс-служба.

Савва, объясняя смысл игрушки петербургскому порталу «Город+», сказал, что собака с рыбьим хвостом помогает всем, кто попал в беду. «Я люблю рисовать и часто придумываю разные истории. Так мне пришла в голову идея о такой необычной собаке, и я решил послать ее на конкурс», — сказал ребенок.

IKEA проводит конкурс детских эскизов мягких игрушек для благотворительной коллекции SAGOSKATT каждый год. В этом году компания получила 66 тыс. рисунков. «Пять самых креативных и уникальных персонажей, выбранных жюри в этом году: «Сэндвич-друзья», Одри, 9 лет, Канада; «Кот», Лыепа, 8 лет, Литва; «Жареное яйцо», Зося, 7 лет, Польша; «Собачка-русалка» Савва, 9 лет, Россия; «Птица» Ник, 10 лет, США», — сообщает компания об итогах конкурса.

/ikea.com

Деньги от продажи игрушек идут на благотворительные проекты, «продвигающие право детей на игру».

«При выборе победителей мы учитываем, насколько уникальный, красочный и выразительный рисунок, можно ли превратить его в мягкую игрушку для массового производства и сможем ли мы обеспечить требования безопасности для будущей игрушки», — пояснил критерии отбора эскизов разработчик дизайна товаров для детской IKEA Хорхе Омар Сантойо Хенайне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных