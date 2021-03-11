Путин поручил проработать корректировки в налоговое законодательство
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с бизнесом проработать корректировки в налоговое законодательство для стимулирования привлечения капиталовложений.
«Прошу правительство взять в проработку те идеи, которые прозвучали [в ходе мероприятия], и, конечно, вместе с деловыми объединениями проработать предложения в рамках налогового законодательства», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
При этом глава государства подчеркнул, что налоговое законодательство не требует кардинальных изменений, но «отбрасывать предложения бизнеса» не нужно.
В частности, глава государства заявил о необходимости подготовки системы мер для стимулирования компаний направлять полученную прибыль на финансирование инвестиционных проектов в России.
По его словам, «благоприятные возможности», которые складываются для российского бизнеса на глобальных рынках, необходимо использовать.
«Поручаю Федеральной налоговой службе в течение года вести детальный мониторинг прибыли и инвестиционной активности крупнейших отечественных групп и компаний и ежеквартально докладывать мне, что происходит с выросшими доходами от внешней конъюнктуры, как эти средства конвертируются в новые инвестиционные, инфраструктурные, социальные или экологические проекты», — отметил Путин.