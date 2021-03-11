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Путин поручил проработать корректировки в налоговое законодательство

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с бизнесом проработать корректировки в налоговое законодательство для стимулирования привлечения капиталовложений.

«Прошу правительство взять в проработку те идеи, которые прозвучали [в ходе мероприятия], и, конечно, вместе с деловыми объединениями проработать предложения в рамках налогового законодательства», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

При этом глава государства подчеркнул, что налоговое законодательство не требует кардинальных изменений, но «отбрасывать предложения бизнеса» не нужно.

В частности, глава государства заявил о необходимости подготовки системы мер для стимулирования компаний направлять полученную прибыль на финансирование инвестиционных проектов в России.

По его словам, «благоприятные возможности», которые складываются для российского бизнеса на глобальных рынках, необходимо использовать.

«Поручаю Федеральной налоговой службе в течение года вести детальный мониторинг прибыли и инвестиционной активности крупнейших отечественных групп и компаний и ежеквартально докладывать мне, что происходит с выросшими доходами от внешней конъюнктуры, как эти средства конвертируются в новые инвестиционные, инфраструктурные, социальные или экологические проекты», — отметил Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных