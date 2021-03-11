Суд признал основателя бренда «А. Коркунов» банкротом

«В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами», — говорилось в сообщении ЦБ. Руководители и собственники банка не смогли нормализовать его работу и восстановить финансовое положение. Коркунов взял в нем два кредита на 1,9 млн рублей и не погасил их, в связи с этим суд постановил начать полную реализацию имущества.