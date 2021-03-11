Суд признал основателя бренда «А. Коркунов» банкротом
Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя кондитерской фабрики «А. Коркунов» Андрея Коркунова. Об этом сообщает «РИА Новости».
Процедура банкротства в отношении Коркунова была инициирована Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Оно представляет интересы «Анкор банка», основным акционером которого был Коркунов.
ЦБ в 2017 г. отозвал лицензию у «Анкор банка», поскольку он размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов, объяснила тогда пресс-служба регулятора.
«В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами», — говорилось в сообщении ЦБ. Руководители и собственники банка не смогли нормализовать его работу и восстановить финансовое положение. Коркунов взял в нем два кредита на 1,9 млн рублей и не погасил их, в связи с этим суд постановил начать полную реализацию имущества.
Коркунов основал фабрику своего имени в 1999 г. В 2007 г. ее выкупила американская компания Wrigley (сейчас она принадлежит Mars). Коркунов после этого занялся банковским бизнесом.