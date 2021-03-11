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Суд признал основателя бренда «А. Коркунов» банкротом

Ведомости

Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя кондитерской фабрики «А. Коркунов» Андрея Коркунова. Об этом сообщает «РИА Новости».

Процедура банкротства в отношении Коркунова была инициирована Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Оно представляет интересы «Анкор банка», основным акционером которого был Коркунов.

ЦБ в 2017 г. отозвал лицензию у «Анкор банка», поскольку он размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов, объяснила тогда пресс-служба регулятора.

«В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами», — говорилось в сообщении ЦБ. Руководители и собственники банка не смогли нормализовать его работу и восстановить финансовое положение. Коркунов взял в нем два кредита на 1,9 млн рублей и не погасил их, в связи с этим суд постановил начать полную реализацию имущества. 

Коркунов основал фабрику своего имени в 1999 г. В 2007 г. ее выкупила американская компания Wrigley (сейчас она принадлежит Mars). Коркунов после этого занялся банковским бизнесом. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных