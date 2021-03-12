«Сафмар» продала 13,5% акций «М.Видео-Эльдорадо»

Таким образом, группа «Сафмар» снизила долю в ритейлере до 60%, доля акций компании в свободном обращении достигла 24%. «Сафмар» продала около 24,3 млн акций по 725 руб. за штуку. Это нижняя граница диапазона размещения. 9 марта группа установила диапазон размещения на уровне 725 руб. — 740 руб. Таким образом, в ходе продажи «Сафмар» привлекла чуть больше 17,6 млрд руб.