«Сафмар» продала 13,5% акций «М.Видео-Эльдорадо»
Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева продала 13,5% акций крупнейшего российского ритейлера бытовой техники и электроники — группы «М.Видео-Эльдорадо» — в ходе вторичного публичного размещения (SPO) на Мосбирже. Об этом говорится в сообщении группы.
Таким образом, группа «Сафмар» снизила долю в ритейлере до 60%, доля акций компании в свободном обращении достигла 24%. «Сафмар» продала около 24,3 млн акций по 725 руб. за штуку. Это нижняя граница диапазона размещения. 9 марта группа установила диапазон размещения на уровне 725 руб. — 740 руб. Таким образом, в ходе продажи «Сафмар» привлекла чуть больше 17,6 млрд руб.
Организаторами SPO выступили BofA Securities, JPMorgan, UBS Investment Bank и «ВТБ Капитал», консультант — «Ренессанс Капитал»
Другие акционеры компании заключили соглашение об ограничении на продажу и ряд других действий с акциями компании на 180 дней с даты завершения предложения. Среди этих акционеров — германская Media-Saturn-Holding GmbH, ООО «МВМ» (1,1% акций), владеющая сетью магазинов MediaMarkt.
Группа «М.Видео – Эльдорадо» – крупнейший продавец электроники и бытовой техники в России. Выручка компании в 2020 г. по МСФО выросла на 14,4% в годовом выражении — до 417,9 млрд руб. Онлайн-продажи за этот период выросли на 106,8%.