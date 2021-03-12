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«Сафмар» продала 13,5% акций «М.Видео-Эльдорадо»

Ведомости

Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева продала 13,5% акций крупнейшего российского ритейлера бытовой техники и электроники — группы «М.Видео-Эльдорадо» — в ходе вторичного публичного размещения (SPO) на Мосбирже. Об этом говорится в сообщении группы. 

Таким образом, группа «Сафмар» снизила долю в ритейлере до 60%, доля акций компании в свободном обращении достигла 24%. «Сафмар» продала около 24,3 млн акций по 725 руб. за штуку. Это нижняя граница диапазона размещения. 9 марта группа установила диапазон размещения на уровне 725 руб. — 740 руб. Таким образом, в ходе продажи «Сафмар» привлекла чуть больше 17,6 млрд руб. 

Организаторами SPO выступили BofA Securities, JPMorgan, UBS Investment Bank и «ВТБ Капитал», консультант — «Ренессанс Капитал»

Другие акционеры компании заключили соглашение об ограничении на продажу и ряд других действий с акциями компании на 180 дней с даты завершения предложения. Среди этих акционеров — германская Media-Saturn-Holding GmbH, ООО «МВМ» (1,1% акций), владеющая сетью магазинов MediaMarkt. 

Группа «М.Видео – Эльдорадо» – крупнейший продавец электроники и бытовой техники в России. Выручка компании в 2020 г. по МСФО выросла на 14,4% в годовом выражении — до 417,9 млрд руб. Онлайн-продажи за этот период выросли на 106,8%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных