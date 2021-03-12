В Росавиации не увидели признаков банкротства у российских авиакомпаний
Росавиация не наблюдает признаков банкротства у российских авиакомпаний, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Александра Нерадько.
«Мы наблюдаем незначительное ухудшение финансово-экономической ситуации у отдельных авиакомпаний: растет кредиторская задолженность, но это происходит не только у авиакомпаний, но у всего авиационного сообщества», — сказал он.
«Не видим пока кого-то, кто хотел бы обанкротить какую-то авиакомпанию или аэропорт, наоборот, отмечаем какую-то сплоченность. <...> Признаков банкротства у какой-либо авиакомпании в настоящее время не отмечаем», — добавил Нерадько.
Убыток авиакомпаний за девять месяцев 2020 года составил 102,1 млрд руб., следует из представленной на коллегии Росавиации презентации. Этот показатель вырос более чем в два раза по сравнению с 2019 г. Тогда совокупный убыток авиакомпаний составил 38,8 млрд руб. несмотря на рекордный пассажиропоток.
В 2020 г. авиакомпании снизили перевозки по сравнению с предыдущим годом на 46%, до 69,24 млн пассажиров.