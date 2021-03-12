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В Росавиации не увидели признаков банкротства у российских авиакомпаний

Ведомости

Росавиация не наблюдает признаков банкротства у российских авиакомпаний, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Александра Нерадько.

«Мы наблюдаем незначительное ухудшение финансово-экономической ситуации у отдельных авиакомпаний: растет кредиторская задолженность, но это происходит не только у авиакомпаний, но у всего авиационного сообщества», — сказал он.

«Не видим пока кого-то, кто хотел бы обанкротить какую-то авиакомпанию или аэропорт, наоборот, отмечаем какую-то сплоченность. <...> Признаков банкротства у какой-либо авиакомпании в настоящее время не отмечаем», — добавил Нерадько.

Убыток авиакомпаний за девять месяцев 2020 года составил 102,1 млрд руб., следует из представленной на коллегии Росавиации презентации. Этот показатель вырос более чем в два раза по сравнению с 2019 г. Тогда совокупный убыток авиакомпаний составил 38,8 млрд руб. несмотря на рекордный пассажиропоток.

В 2020 г. авиакомпании снизили перевозки по сравнению с предыдущим годом на 46%, до 69,24 млн пассажиров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных