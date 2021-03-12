В Росавиации не увидели признаков банкротства у российских авиакомпаний

Убыток авиакомпаний за девять месяцев 2020 года составил 102,1 млрд руб., следует из представленной на коллегии Росавиации презентации. Этот показатель вырос более чем в два раза по сравнению с 2019 г. Тогда совокупный убыток авиакомпаний составил 38,8 млрд руб. несмотря на рекордный пассажиропоток.