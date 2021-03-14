Правительство утвердило правила соглашений в рамках механизма обратного акциза в нефтехимии

Для получения обратного акциза переработчики должны вложить в обновление производства как минимум 65 млрд руб. Компенсация затрат для инвесторов, которые обязались направить на модернизацию мощностей по переработке СУГ свыше 110 млрд руб., будет в большом объеме, добавили в правительстве. Кроме того, подписанный Мишустиным документ перечисляет связанные с производством нефтехимических продуктов установки, которые также могут являться предметом соглашения с Минэнерго. Компании должны будут ежегодно до 30 марта отчитываться о выполнении своих обязательств.