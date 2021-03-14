Правительство утвердило правила соглашений в рамках механизма обратного акциза в нефтехимии
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее правила заключения соглашений между Минэнерго и предприятиями нефтехимии в рамках механизма обратного акциза на этан и сжиженный углеводородный газ (СУГ), которое вводится с 2022 г.
«По этану и сжиженному углеводородному газу компаниям, активно инвестирующим в обновление и строительство новых производственных мощностей, будет предоставляться двойной налоговый вычет – обратный акциз с повышающим коэффициентом 2. Для этого им потребуется заключить соглашения с Минэнерго, в рамках которых будет контролироваться исполнение обязательств инвесторов», — сообщает пресс-служба правительства.
Для получения обратного акциза переработчики должны вложить в обновление производства как минимум 65 млрд руб. Компенсация затрат для инвесторов, которые обязались направить на модернизацию мощностей по переработке СУГ свыше 110 млрд руб., будет в большом объеме, добавили в правительстве. Кроме того, подписанный Мишустиным документ перечисляет связанные с производством нефтехимических продуктов установки, которые также могут являться предметом соглашения с Минэнерго. Компании должны будут ежегодно до 30 марта отчитываться о выполнении своих обязательств.