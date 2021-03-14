Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Бизнес

Правительство утвердило правила соглашений в рамках механизма обратного акциза в нефтехимии

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее правила заключения соглашений между Минэнерго и предприятиями нефтехимии в рамках механизма обратного акциза на этан и сжиженный углеводородный газ (СУГ), которое вводится с 2022 г.

«По этану и сжиженному углеводородному газу компаниям, активно инвестирующим в обновление и строительство новых производственных мощностей, будет предоставляться двойной налоговый вычет – обратный акциз с повышающим коэффициентом 2. Для этого им потребуется заключить соглашения с Минэнерго, в рамках которых будет контролироваться исполнение обязательств инвесторов», — сообщает пресс-служба правительства.

Для получения обратного акциза переработчики должны вложить в обновление производства как минимум 65 млрд руб. Компенсация затрат для инвесторов, которые обязались направить на модернизацию мощностей по переработке СУГ свыше 110 млрд руб., будет в большом объеме, добавили в правительстве. Кроме того, подписанный Мишустиным документ перечисляет связанные с производством нефтехимических продуктов установки, которые также могут являться предметом соглашения с Минэнерго. Компании должны будут ежегодно до 30 марта отчитываться о выполнении своих обязательств.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных