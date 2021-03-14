НИПИГАЗ расторг ЕРС-контракт на газоперерабатывающий завод в Усть-Луге
АО «НИПИГАЗ» (входит в состав СИБУРа) расторг с 12 марта ЕРС-контракт (проектирование, комплектация и строительство) на газоперерабатывающий завод (ГПЗ) мощностью 45 млрд. м3 в год в Усть-Луге, сообщила пресс-служба компании.
НИПИГАЗ с 2019 г. выполнял функцию генпроектировщика интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа, а в 2020 г. подписал с оператором проекта «РусХимАльянс» ЕРС-контракт на строительство ГПЗ и завода по сжижению природного газа.
Расторжение контракта НИПИГАЗ объяснил тем, что «заказчик не определился окончательно со схемой финансирования, что не позволило определить страновую принадлежность значительного количества единиц оборудования, включая ограничения по его локализации». Помимо этого, стороны разошлись в оценках рисков в проекте на этапе реализации и их распределения между заказчиком и подрядчиком в рамках EPC-контракта.
При этом, как отмечается, компания продолжит выполнять функцию генпроектировщика всего комплекса по газопереработке и производству СПГ в Усть-Луге.