НИПИГАЗ расторг ЕРС-контракт на газоперерабатывающий завод в Усть-Луге

Расторжение контракта НИПИГАЗ объяснил тем, что «заказчик не определился окончательно со схемой финансирования, что не позволило определить страновую принадлежность значительного количества единиц оборудования, включая ограничения по его локализации». Помимо этого, стороны разошлись в оценках рисков в проекте на этапе реализации и их распределения между заказчиком и подрядчиком в рамках EPC-контракта.