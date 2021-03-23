Фонды из ОАЭ купили облигации Telegram на $150 млн
Два фонда из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — Mubadala и Abu Dhabi Catalyst Partners (ADCP) — вложили в сумме $150 млн в покупку конвертируемых облигаций Telegram. Об этом говорится в совместном заявлении фондов, которое есть у «Ведомостей».
«Mubadala Investment Company, суверенный фонд эмирата Абу-Даби, инвестировал $75 млн в 5-летние конвертируемые облигации Telegram, оператора одноименной платформы социальных сетей, ориентированной на безопасность, а Abu Dhabi Catalyst Partners инвестировал еще $75 млн», — говорится в заявлении. Сделка предполагает партнерство с эмиратом Абу-Даби в части инноваций, детали которого не раскрываются.
Источник «Ведомостей», близкий к Telegram говорит, что в совокупности Mubadala Investment Company и Abu Dhabi Catalyst Partners стали крупнейшими инвесторами, принявшими участие в размещении бондов Telegram. По его словам, $150 млн — самая большая сумма, которую покупатели заплатили за облигации мессенджера.
Собеседник «Ведомостей», близкий к Telegram, говорит, что половину эмиссии выкупили глобальные инвестфонды, в том числе Mubadala Investment Company и Abu Dhabi Catalyst Partners, а оставшиеся 50% мессенджер разместил у европейских и российских фондов и банков.
«Наши инвестиции в Telegram устанавливают стратегическое партнерство, которое еще больше укрепит технологическую экосистему Абу-Даби», — заявил Фарис Сохайл Фарис Аль Мазруи, инвестиционный директор Mubadala в России и СНГ.
Основатель Telegram Павел Дуров подчеркнул важность инвестиций в компанию от Mubadala и Abu Dubai Catalyst Partners. «Мы с нетерпением ожидаем развития этого стратегического партнерства для продолжения нашего роста в регионе Ближнего Востока и Центральной Азии, а также во всем мире», — отметил Дуров.
Ранее сообщалось, что 15 марта Telegram Group Inc., зарегистрированная на британских Виргинских островах, разместила пятилетние облигации на $1 млрд для ограниченного круга инвесторов под 7% годовых. Минимальный лот для участия составлял $500 тыс., номинальная стоимость облигации составила $1 тыс. Бонды размещены до 2026 г., первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 г. Источник, близкий к Telegram, рассказал «Ведомостям», что в случае, если IPO мессендежра пройдет в первые три года с момента размещения облигаций – до марта 2024 г., держатели бондов смогут конвертировать их в акции Telegram с дисконтом в 10% к цене размещения. В 2025 г. дисконт увеличится до 15%, в 2026-м – до 20%.