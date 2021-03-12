Четыре вопроса об облигациях Telegram

Четыре вопроса об облигациях TelegramTelegram Group Inc. закрыла книгу заявок на покупку бондов
12 марта будет определена окончательная цена облигаций (pre-convertible IPO bonds), размещаемых Telegram Group Inc. Спрос на них, по предварительным данным, в 3–4 раза превышает предложение. «Ведомости» обобщили доступную на данный момент публичную информацию, а также поговорили с источниками, близкими к его организаторам, чтобы получить ответы на четыре важных вопроса об этом размещении.
Сколько получит Telegram
В результате частного внебиржевого размещения облигаций Telegram Group рассчитывает привлечь $1 млрд. Источник, близкий к Telegram, рассказал «Ведомостям», что книга заявок по облигациям была закрыта 11 марта с переподпиской примерно в 4 раза. При этом Forbes со ссылкой на свои источники сообщал, что к вечеру 10 марта спрос на бонды превышал предложение втрое.
Агентами по размещению облигаций, по информации Cbonds, выступают VTB Capital PLC и ATON LLC. Источник «Ведомостей» рассказал, что эти компании работают исключително с российским рынком, а агентами по размещению в других странах являются частный швейцарский банк Reyl & Cie SA, а также азиатский и французский банки, названия которых он не сообщил.