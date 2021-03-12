Четыре вопроса об облигациях Telegram

12 марта будет определена окончательная цена облигаций (pre-convertible IPO bonds), размещаемых Telegram Group Inc. Спрос на них, по предварительным данным, в 3–4 раза превышает предложение. «Ведомости» обобщили доступную на данный момент публичную информацию, а также поговорили с источниками, близкими к его организаторам, чтобы получить ответы на четыре важных вопроса об этом размещении.