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Четыре вопроса об облигациях Telegram

Telegram Group Inc. закрыла книгу заявок на покупку бондов
Тимур Бордюг
Часть тех, кто сегодня участвует в размещении облигаций Telegram, ранее уже инвестировали в проекты его основателя Павла Дурова /Андрей Гордеев / Ведомости

12 марта будет определена окончательная цена облигаций (pre-convertible IPO bonds), размещаемых Telegram Group Inc. Спрос на них, по предварительным данным, в 3–4 раза превышает предложение. «Ведомости» обобщили доступную на данный момент публичную информацию, а также поговорили с источниками, близкими к его организаторам, чтобы получить ответы на четыре важных вопроса об этом размещении.

Сколько получит Telegram

В результате частного внебиржевого размещения облигаций Telegram Group рассчитывает привлечь $1 млрд. Источник, близкий к Telegram, рассказал «Ведомостям», что книга заявок по облигациям была закрыта 11 марта с переподпиской примерно в 4 раза. При этом Forbes со ссылкой на свои источники сообщал, что к вечеру 10 марта спрос на бонды превышал предложение втрое.

Агентами по размещению облигаций, по информации Cbonds, выступают VTB Capital PLC и ATON LLC. Источник «Ведомостей» рассказал, что эти компании работают исключително с российским рынком, а агентами по размещению в других странах являются частный швейцарский банк Reyl & Cie SA, а также азиатский и французский банки, названия которых он не сообщил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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