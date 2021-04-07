Оборот «Aliexpress Россия» приблизился к 230 млрд рублей в 2020 году
Совокупный объем оборота товаров (GMV) «Aliexpress Россия» без учета возврата товаров достиг 229,3 млрд руб. за 2020 финансовый год (1 апреля 2020 – 31 марта 2021), сообщили «Ведомостям» в компании. Компания впервые раскрывает свои финансовые результаты.
Оборот товаров из России в маркетплейсе (не включая услуги) превысил 54,9 млрд рублей за финансовый год и вырос на 151% год к году. Общее количество уникальных покупателей за финансовый год превысило 26,2 млн человек. Ежемесячная аудитория Aliexpress Россия составила по итогам года 29,1 млн человек, ежедневная – 8,8 млн человек. Количество уникальных посещений площадки за 2020 финансовый год превысило 72,5 млн, что на 30% выше прошлогоднего показателя.
Количество продавцов из Китая и других стран на «Aliexpress Россия» в 2020 г. превысило 225 тыс., их количество увеличилось на 50% за год. Количество локальных российских продавцов увеличилось на 350% — до 45 тыс.
Ранее, 30 марта, Ozon опубликовал результаты за 2020 г. впервые с момента размещения на бирже NASDAQ в ноябре прошлого года. GMV Ozon за 2020 г. достиг 197,4 млрд руб. Количество активных покупателей Ozon за прошедший увеличилось на 75% год к году — до 13,8 млн человек, в то время как количество продавцов выросло в четыре раза. Количество заказов выросло с 31,8 млн до 73,9 млн.
В конце января, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с компанией Mubadala Investment Company и рядом суверенных фондов Ближнего Востока выкупили 7,85% акций совместного предприятия (СП) Aliexpress Россия у Alibaba Group (владеет китайским Aliexpress). Создание СП было завершено в октябре 2019 г. Тогда Alibaba Group получила долю в 55,7% предприятия, 24,3% отошли «Мегафону», 15% — Mail.ru Group, 5% — РФПИ.