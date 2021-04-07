Оборот «Aliexpress Россия» приблизился к 230 млрд рублей в 2020 году

Ранее, 30 марта, Ozon опубликовал результаты за 2020 г. впервые с момента размещения на бирже NASDAQ в ноябре прошлого года. GMV Ozon за 2020 г. достиг 197,4 млрд руб. Количество активных покупателей Ozon за прошедший увеличилось на 75% год к году — до 13,8 млн человек, в то время как количество продавцов выросло в четыре раза. Количество заказов выросло с 31,8 млн до 73,9 млн.