В Китае Alibaba оштрафовали на $2,8 млрд за нарушение антимонопольного законодательства
Государственное управление рыночного регулирования Китая оштрафовало компанию Alibaba на 18,22 млрд юаней ($2,78 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства, сообщается на сайте регулятора.
«Было решено... наложить на Alibaba Group штраф в размере 4% от ее продаж в Китае в размере 455,7 млрд юаней в 2019 г. на общую сумму 18,22 млрд юаней ($2,78 млрд)», — говорится в сообщении.
Расследование, которое регулятор начал еще в декабре 2020 г., выявило, что Alibaba навязывала пользователям свои услуги, злоупотребляя своим положением на рынке.
В Alibaba позднее назвали справедливым решение китайского регулятора, отметив, что оно станет предупреждением и стимулом для других цифровых гигантов. В компании также добавили, что полностью сотрудничали с регулятором в ходе расследования и внесли необходимые изменения в работу внутренних систем.