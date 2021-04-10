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В Китае Alibaba оштрафовали на $2,8 млрд за нарушение антимонопольного законодательства

Ведомости

Государственное управление рыночного регулирования Китая оштрафовало компанию Alibaba на 18,22 млрд юаней ($2,78 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства, сообщается на сайте регулятора.

«Было решено... наложить на Alibaba Group штраф в размере 4% от ее продаж в Китае в размере 455,7 млрд юаней в 2019 г. на общую сумму 18,22 млрд юаней ($2,78 млрд)», — говорится в сообщении.

Расследование, которое регулятор начал еще в декабре 2020 г., выявило, что Alibaba навязывала пользователям свои услуги, злоупотребляя своим положением на рынке.

В Alibaba позднее назвали справедливым решение китайского регулятора, отметив, что оно станет предупреждением и стимулом для других цифровых гигантов. В компании также добавили, что полностью сотрудничали с регулятором в ходе расследования и внесли необходимые изменения в работу внутренних систем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных