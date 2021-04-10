В Китае Alibaba оштрафовали на $2,8 млрд за нарушение антимонопольного законодательства

В Alibaba позднее назвали справедливым решение китайского регулятора, отметив, что оно станет предупреждением и стимулом для других цифровых гигантов. В компании также добавили, что полностью сотрудничали с регулятором в ходе расследования и внесли необходимые изменения в работу внутренних систем.