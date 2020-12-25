Власти Китая начали расследование в отношении Alibaba

Власти Китая начали расследование в отношении AlibabaКомпании грозит штраф в размере до $7,2 млрд
Государственное управление рыночного регулирования Китая начало формальное расследование в отношении крупнейшего в стране маркетплейса Alibaba, сообщили 24 декабря международные СМИ. Это первое антимонопольное расследование в отношении одной из крупнейших китайских техкомпаний. Власти подозревают Alibaba в монополизме, и в частности в вынуждении торговых площадок выбирать между ним и конкурентами. Эта практика получила название «Выбирай одно из двух»: если магазин начинает торговать у конкурентов, Alibaba урезает ему трафик, что приводит к резкому падению продаж.
В заявлении Государственного управления рыночного регулирования Китая говорится, что платформы электронной коммерции Alibaba, Taobao и Tmall, которые входят в Alibaba, заставляют магазины подписывать договор об эксклюзивном сотрудничестве, чтобы те не могли продавать товары на площадках конкурентов. Сами конкуренты – платформы JD.com и Pinduoduo, которые принадлежат другому китайскому техгиганту, Tencent, – также выступали с аналогичными обвинениями в отношении Alibaba.