Власти Китая начали расследование в отношении Alibaba

Государственное управление рыночного регулирования Китая начало формальное расследование в отношении крупнейшего в стране маркетплейса Alibaba, сообщили 24 декабря международные СМИ. Это первое антимонопольное расследование в отношении одной из крупнейших китайских техкомпаний. Власти подозревают Alibaba в монополизме, и в частности в вынуждении торговых площадок выбирать между ним и конкурентами. Эта практика получила название «Выбирай одно из двух»: если магазин начинает торговать у конкурентов, Alibaba урезает ему трафик, что приводит к резкому падению продаж.