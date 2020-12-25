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Власти Китая начали расследование в отношении Alibaba

Компании грозит штраф в размере до $7,2 млрд
Илья Виноградов
Антимонопольное расследование в отношении Alibaba начато на фоне противостояния властей США и Европы и крупнейших мировых технологических компаний /Aly Song / Reuters

Государственное управление рыночного регулирования Китая начало формальное расследование в отношении крупнейшего в стране маркетплейса Alibaba, сообщили 24 декабря международные СМИ. Это первое антимонопольное расследование в отношении одной из крупнейших китайских техкомпаний. Власти подозревают Alibaba в монополизме, и в частности в вынуждении торговых площадок выбирать между ним и конкурентами. Эта практика получила название «Выбирай одно из двух»: если магазин начинает торговать у конкурентов, Alibaba урезает ему трафик, что приводит к резкому падению продаж.

В заявлении Государственного управления рыночного регулирования Китая говорится, что платформы электронной коммерции Alibaba, Taobao и Tmall, которые входят в Alibaba, заставляют магазины подписывать договор об эксклюзивном сотрудничестве, чтобы те не могли продавать товары на площадках конкурентов. Сами конкуренты – платформы JD.com и Pinduoduo, которые принадлежат другому китайскому техгиганту, Tencent, – также выступали с аналогичными обвинениями в отношении Alibaba.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных