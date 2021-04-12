Путин поручил разработать меры по увеличению инвестиций бизнеса в Россию
Президент России Владимир Путин поручил правительству страны и объединениям предпринимателей разработать комплекс мер по стимулированию бизнеса к увеличению финансирования инвестиционных проектов за счет собственной прибыли. Поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.
«Разработать при участии ведущих общественных объединений предпринимателей комплекс дополнительных мер, направленных на стимулирование организаций к увеличению за счёт доли собственной прибыли объема финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых на территории Российской Федерации, который включает в себя в том числе меры налогового стимулирования», — говорится в перечне поручений по итогам совещания о мерах по стимулированию инвестиционной активности, которое состоялось 11 марта.
Доклад с предложениями правительства необходимо предоставить главе государства до 1 июня.
В ходе совещания в марте президент подчеркнул, что налоговое законодательство не требует кардинальных изменений, но «отбрасывать предложения бизнеса» не нужно. Тогда Путин, говоря о необходимости подготовки системы мер для стимулирования компаний направлять полученную прибыль на финансирование инвестиционных проектов в России, призвал использовать «благоприятные возможности», которые складываются для российского бизнеса на глобальных рынках.