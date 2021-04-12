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Путин поручил разработать меры по увеличению инвестиций бизнеса в Россию

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны и объединениям предпринимателей разработать комплекс мер по стимулированию бизнеса к увеличению финансирования инвестиционных проектов за счет собственной прибыли. Поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«Разработать при участии ведущих общественных объединений предпринимателей комплекс дополнительных мер, направленных на стимулирование организаций к увеличению за счёт доли собственной прибыли объема финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых на территории Российской Федерации, который включает в себя в том числе меры налогового стимулирования», — говорится в перечне поручений по итогам совещания о мерах по стимулированию инвестиционной активности, которое состоялось 11 марта.

Доклад с предложениями правительства необходимо предоставить главе государства до 1 июня.

В ходе совещания в марте президент подчеркнул, что налоговое законодательство не требует кардинальных изменений, но «отбрасывать предложения бизнеса» не нужно. Тогда Путин, говоря о необходимости подготовки системы мер для стимулирования компаний направлять полученную прибыль на финансирование инвестиционных проектов в России, призвал использовать «благоприятные возможности», которые складываются для российского бизнеса на глобальных рынках.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных