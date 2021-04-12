Путин поручил разработать меры по увеличению инвестиций бизнеса в Россию

В ходе совещания в марте президент подчеркнул, что налоговое законодательство не требует кардинальных изменений, но «отбрасывать предложения бизнеса» не нужно. Тогда Путин, говоря о необходимости подготовки системы мер для стимулирования компаний направлять полученную прибыль на финансирование инвестиционных проектов в России, призвал использовать «благоприятные возможности», которые складываются для российского бизнеса на глобальных рынках.