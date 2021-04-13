Белоруссия временно запретила ввоз продукции Nivea

Кроме того, по отдельным наименованиям продукции Nivea установлено несоответствие требованиям безопасности технического регламента Таможенного союза в части маркировки. В ней, в частности, не указана информация о наименовании и месте нахождения организации, которая уполномочена принимать претензии от потребителя. Среди нарушений маркировки также встречается несоответствие названия продукции ее ингредиентному составу.