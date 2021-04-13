Белоруссия временно запретила ввоз продукции Nivea
В Белоруссии временно запретили ввоз и обращение отдельных наименований продукции компании Nivea, всего почти 3 тыс. единиц товара. Соответствующее постановление 6 апреля подписал замминистра – главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко, сообщается в Telegram-канале Минздрава.
«В Беларуси введена временная санитарная мера по запрету ввоза и обращения отдельных наименований парфюмерно-косметической продукции торгового знака "Nivea", — говорится в сообщении министерства.
Запрет связан с выявлением ряда нарушений санитарно-эпидемиологической службой. Среди них, в том числе, продажи указанной продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность, несоблюдение ее срока годности и отсутствие контроля со стороны производителя.
Кроме того, по отдельным наименованиям продукции Nivea установлено несоответствие требованиям безопасности технического регламента Таможенного союза в части маркировки. В ней, в частности, не указана информация о наименовании и месте нахождения организации, которая уполномочена принимать претензии от потребителя. Среди нарушений маркировки также встречается несоответствие названия продукции ее ингредиентному составу.