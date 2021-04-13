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Белоруссия временно запретила ввоз продукции Nivea

Ведомости

В Белоруссии временно запретили ввоз и обращение отдельных наименований продукции компании Nivea, всего почти 3 тыс. единиц товара. Соответствующее постановление 6 апреля подписал замминистра – главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко, сообщается в Telegram-канале Минздрава.

«В Беларуси введена временная санитарная мера по запрету ввоза и обращения отдельных наименований парфюмерно-косметической продукции торгового знака "Nivea", — говорится в сообщении министерства.

Запрет связан с выявлением ряда нарушений санитарно-эпидемиологической службой. Среди них, в том числе, продажи указанной продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность, несоблюдение ее срока годности и отсутствие контроля со стороны производителя.

Кроме того, по отдельным наименованиям продукции Nivea установлено несоответствие требованиям безопасности технического регламента Таможенного союза в части маркировки. В ней, в частности, не указана информация о наименовании и месте нахождения организации, которая уполномочена принимать претензии от потребителя. Среди нарушений маркировки также встречается несоответствие названия продукции ее ингредиентному составу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных