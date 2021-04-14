Основатель Finstar Олег Бойко приобрел петербургский банк «Сиаб»
Председатель совета директоров инвестиционного холдинга Finstar Financial Group — бизнесмен Олег Бойко — приобрел 99,56% петербургского банка «Сиаб» (бренд — SIAB), сообщили в пресс-службе холдинга. По словам представителя компании, документы были подписаны 14 апреля, сумма сделки не разглашается.
По данным ЦБ, ранее 70,66% банка контролировал Эдуард Таубин, 9,88% — Андрей Алексеев, по 8,72% — Дмитрий Кузьминов и Галина Ванчикова. По данным на 1 марта 2021 года, собственный капитал банка составлял 792 млн руб.
В Finstar уточнили, что с помощью банка компания планирует развивать четыре сегмента бизнеса: кредитование физических лиц (кредитование в местах продаж, в том числе в интернет-магазинах, автокредитование) и компаний малого и среднего бизнеса; маркетплейс с акцентом на молодежь без кредитной истории; платформу, на которой инвесторы смогут вкладывать деньги в портфели кредитов.
«Примерно 2,5 млрд людей испытывают проблемы с банковским обслуживанием или исключены из этого сектора в принципе. В век цифровых технологий, когда скорость предоставления услуг, а также удобство и безопасность их использования становятся одним из решающих факторов, необходимо инвестировать в развитие сфер платежных систем, обработки данных, кредитных рисков и онлайн-маркетинга», — передал через пресс-службу Бойко.
По его словам, в ближайшие три года Finstar планирует инвестировать в этот проект порядка $50 млн, а также привлечь деньги внешних инвесторов.
«Благодаря технологической базе, созданной в Finstar, мы сможем предложить нашим клиентам – физическим лицам, а также компаниям малого и среднего бизнеса передовые банковские технологии, которые соответствуют потребностям рынка», — передала через пресс-службу председатель правления банка Галина Ванчикова.