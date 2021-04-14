Основатель Finstar Олег Бойко приобрел петербургский банк «Сиаб»

В Finstar уточнили, что с помощью банка компания планирует развивать четыре сегмента бизнеса: кредитование физических лиц (кредитование в местах продаж, в том числе в интернет-магазинах, автокредитование) и компаний малого и среднего бизнеса; маркетплейс с акцентом на молодежь без кредитной истории; платформу, на которой инвесторы смогут вкладывать деньги в портфели кредитов.