Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Бизнес

Segezha Group привлекла 30 млрд рублей в ходе IPO на Мосбирже

Ведомости

Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК «Система») провел первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, разместив 3,75 млрд новых бумаг по 8 руб. за штуку, следует из сообщения на сайте компании.

«В рамках предложения компания размещает новые акции в объеме 3 750 000 000 акций, что составляет 31,4% от ранее размещенных акций Segezha Group. Исходя из цены предложения, объем привлеченных компанией средств в ходе предложения составляет 30 млрд руб.» — говорится в сообщении.

Исходя из цены предложения, рыночная капитализация Segezha Group составит 125,5 млрд руб. После IPO доля акций компании в свободном обращении составит 23,9%, а доля АФК «Система» сократится до 73,7% с 96,88%.

При этом основной акционер холдинга также предоставил опцион на доразмещение в объеме 15% от общего количества новых акций «Ренессанс Капиталу», который является стабилизационным менеджером IPO. Реализовать опцион тот должен будет в течение 30 дней, начиная с сегодняшнего дня.

Segezha Group является вертикально-интегрированной компанией по производству бумажной упаковки и другой лесопромышленной продукции. По данным аналитических компаний Fisher International и Vision Hunters, в 2020 г. она заняла первое место в России по производству бумаги для многослойных мешков и пиломатериалов. Выручка Segezha Group за прошлый год составила 69 млрд руб. после 58,5 млрд руб. в 2019 г.

Ранее по теме: Segezha Group сообщила о планах провести IPO на Мосбирже

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных