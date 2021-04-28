Segezha Group привлекла 30 млрд рублей в ходе IPO на Мосбирже

Segezha Group является вертикально-интегрированной компанией по производству бумажной упаковки и другой лесопромышленной продукции. По данным аналитических компаний Fisher International и Vision Hunters, в 2020 г. она заняла первое место в России по производству бумаги для многослойных мешков и пиломатериалов. Выручка Segezha Group за прошлый год составила 69 млрд руб. после 58,5 млрд руб. в 2019 г.