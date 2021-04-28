Segezha Group привлекла 30 млрд рублей в ходе IPO на Мосбирже
Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК «Система») провел первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, разместив 3,75 млрд новых бумаг по 8 руб. за штуку, следует из сообщения на сайте компании.
«В рамках предложения компания размещает новые акции в объеме 3 750 000 000 акций, что составляет 31,4% от ранее размещенных акций Segezha Group. Исходя из цены предложения, объем привлеченных компанией средств в ходе предложения составляет 30 млрд руб.» — говорится в сообщении.
Исходя из цены предложения, рыночная капитализация Segezha Group составит 125,5 млрд руб. После IPO доля акций компании в свободном обращении составит 23,9%, а доля АФК «Система» сократится до 73,7% с 96,88%.
При этом основной акционер холдинга также предоставил опцион на доразмещение в объеме 15% от общего количества новых акций «Ренессанс Капиталу», который является стабилизационным менеджером IPO. Реализовать опцион тот должен будет в течение 30 дней, начиная с сегодняшнего дня.
Segezha Group является вертикально-интегрированной компанией по производству бумажной упаковки и другой лесопромышленной продукции. По данным аналитических компаний Fisher International и Vision Hunters, в 2020 г. она заняла первое место в России по производству бумаги для многослойных мешков и пиломатериалов. Выручка Segezha Group за прошлый год составила 69 млрд руб. после 58,5 млрд руб. в 2019 г.