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Moody’s дало прогноз по сокращению долговой нагрузки «Роснефти»

Ведомости

Moody’s ожидает снижения индикатора долговой нагрузки «Роснефти» в 2021 году почти на 45%, следует из в аналитического отчета международного рейтингового агентства по итогам сохранения кредитного рейтинга нефтяной компании на инвестиционном уровне Baa3 (соответствует суверенному рейтингу РФ) со стабильным прогнозом.

В отчете указано, что отношение скорректированного долга к EBITDA компании выросло в прошлом году до 6,3 на фоне снижения цен на нефть, сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+ и ослабления курса рубля. В этом году прогнозируется снижение этого индикатора долговой нагрузки до 3,5 при сохранении средней цены на нефть марки Brent на уровне $50 за баррель. В прошлом году средняя стоимость барреля составила $42.

Аналитики Moody’s отмечают, что средств на счетах, имеющихся кредитных линий, и ожидаемого операционного денежного потока в 2021 году в размере более 1,7 трлн руб. будет достаточно, чтобы исполнить все обязательства по обслуживанию долга, инвестициям и выплате дивидендов.

Положительное влияние на рейтинг компании также оказывает низкий уровень удельных суммарных затрат на добычу – менее $10 за баррель в нефтяном эквиваленте, указано в отчете.

В материалах Moody’s отмечается, что «Роснефть» наращивает долю природного газа в добыче углеводородов и планирует направить около 7% капитальных вложений 2020-2022 гг. в «зеленые» инвестиции. Кроме того, компания разработала план углеродного менеджмента до 2035 года, предполагающий снижение выбросов углекислого газа на 30% (эквивалент 20 млн тонн).

В настоящее время «Роснефть» напрямую и косвенно имеет кредитные рейтинги инвестиционного уровня, значения которых соответствуют кредитным рейтингам России, от всех международных рейтинговых агентств «большой тройки»: Moody’s (Baa3, стабильный), S&P (BBB-, стабильный) и Fitch (BBB, стабильный – через «Башнефть»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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