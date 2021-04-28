Moody’s дало прогноз по сокращению долговой нагрузки «Роснефти»

В отчете указано, что отношение скорректированного долга к EBITDA компании выросло в прошлом году до 6,3 на фоне снижения цен на нефть, сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+ и ослабления курса рубля. В этом году прогнозируется снижение этого индикатора долговой нагрузки до 3,5 при сохранении средней цены на нефть марки Brent на уровне $50 за баррель. В прошлом году средняя стоимость барреля составила $42.