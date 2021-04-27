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Новак ожидает цены на нефть в пределах $62-66 за баррель до конца года

Ведомости

Заместитель председателя правительства России Александр Новак спрогнозировал, что цена на нефть будет держаться на уровне $62-66 за баррель до конца текущего года.

«Мы видим, что цены на рынке сегодня более-менее стабильны: они колеблются в районе $62-66 за баррель. Надеемся, что такая стабильная ситуация и будет до конца года», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Новак рассказал также, что ОПЕК+ подтвердила планы по наращиванию нефтедобычи на фоне увеличения спроса на сырье. При этом конкретные шаги страны-экспортеры обсудят на заседании 1 июня.

По данным на 21:14 мск, стоимость июньского фьючерса нефти марки Brent на лондонской бирже ICE составила $66,09 за баррель, а WTI — $62,59 за баррель. Цены на сырье постепенно растут с ноября 2020 г. При этом год назад на фоне пандемии коронавируса стоимость фьючерса Brent составляла $34,99, а WTI — $31,06 за баррель.

Ранее по теме: Страны ОПЕК+ договорились о постепенном наращивании объемов добычи нефти

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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