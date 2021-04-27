Новак ожидает цены на нефть в пределах $62-66 за баррель до конца года
Заместитель председателя правительства России Александр Новак спрогнозировал, что цена на нефть будет держаться на уровне $62-66 за баррель до конца текущего года.
«Мы видим, что цены на рынке сегодня более-менее стабильны: они колеблются в районе $62-66 за баррель. Надеемся, что такая стабильная ситуация и будет до конца года», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».
Новак рассказал также, что ОПЕК+ подтвердила планы по наращиванию нефтедобычи на фоне увеличения спроса на сырье. При этом конкретные шаги страны-экспортеры обсудят на заседании 1 июня.
По данным на 21:14 мск, стоимость июньского фьючерса нефти марки Brent на лондонской бирже ICE составила $66,09 за баррель, а WTI — $62,59 за баррель. Цены на сырье постепенно растут с ноября 2020 г. При этом год назад на фоне пандемии коронавируса стоимость фьючерса Brent составляла $34,99, а WTI — $31,06 за баррель.