Новак ожидает цены на нефть в пределах $62-66 за баррель до конца года

По данным на 21:14 мск, стоимость июньского фьючерса нефти марки Brent на лондонской бирже ICE составила $66,09 за баррель, а WTI — $62,59 за баррель. Цены на сырье постепенно растут с ноября 2020 г. При этом год назад на фоне пандемии коронавируса стоимость фьючерса Brent составляла $34,99, а WTI — $31,06 за баррель.