Страны ОПЕК+ договорились о постепенном наращивании объемов добычи нефти

Как пишет агентство «Прайм» со ссылкой на саудовского министра энергетики Абдулазиза бен Сальмана, Россия согласилась не наращивать добычу в рамках сделки ОПЕК+ пропорционально — она увеличит ее по 39 тыс. баррелей в сутки в мае, июне и июле. При этом вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия равномерно нарастит добычу: за май-июль на 114 тыс. баррелей в сутки, отмечает агентство.