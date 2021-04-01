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Страны ОПЕК+ договорились о постепенном наращивании объемов добычи нефти

Ведомости

Участники соглашения ОПЕК+ договорились о постепенном наращивании добычи нефти, сообщили в Минэнерго Казахстана. 

Добыча увеличится на 1,15 млн баррелей в сутки за три месяца: в мае и июне будет добываться на 350 тыс. баррелей в сутки больше, в июле — на 450 тыс. баррелей в сутки, говорится в сообщении ведомства. 

На фоне решения ОПЕК+ цены на нефть показали рост: к 19:38 мск июньские фьючерсы на нефть марки Brent стоили $63,8 (+0,98%). 

Как пишет агентство «Прайм» со ссылкой на саудовского министра энергетики Абдулазиза бен Сальмана, Россия согласилась не наращивать добычу в рамках сделки ОПЕК+ пропорционально — она увеличит ее по 39 тыс. баррелей в сутки в мае, июне и июле. При этом вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия равномерно нарастит добычу: за май-июль на 114 тыс. баррелей в сутки, отмечает агентство.

Министр отметил, что Саудовская Аравия ожидает значительного повышения внутреннего спроса на нефть, поэтому не весь рост ее добычи будет направлен на экспорт. Страны-участницы соглашения ОПЕК+ продолжат регулярные встречи и будут принимать решения в зависимости от ситуации на нефтяном рынке, добавил Новак.

Накануне президент России Владимир Путин обсудил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом перспективы взаимодействия стран по проблематике глобального изменения климата и защиты окружающей среды, включая «зеленую» энергетику, сообщала пресс-служба Кремля. Речь шла о снижении выбросов парниковых газов, росте количества источников возобновляемой энергии и других вопросах сотрудничества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных