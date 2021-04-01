Страны ОПЕК+ договорились о постепенном наращивании объемов добычи нефти
Участники соглашения ОПЕК+ договорились о постепенном наращивании добычи нефти, сообщили в Минэнерго Казахстана.
Добыча увеличится на 1,15 млн баррелей в сутки за три месяца: в мае и июне будет добываться на 350 тыс. баррелей в сутки больше, в июле — на 450 тыс. баррелей в сутки, говорится в сообщении ведомства.
На фоне решения ОПЕК+ цены на нефть показали рост: к 19:38 мск июньские фьючерсы на нефть марки Brent стоили $63,8 (+0,98%).
Как пишет агентство «Прайм» со ссылкой на саудовского министра энергетики Абдулазиза бен Сальмана, Россия согласилась не наращивать добычу в рамках сделки ОПЕК+ пропорционально — она увеличит ее по 39 тыс. баррелей в сутки в мае, июне и июле. При этом вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия равномерно нарастит добычу: за май-июль на 114 тыс. баррелей в сутки, отмечает агентство.
Министр отметил, что Саудовская Аравия ожидает значительного повышения внутреннего спроса на нефть, поэтому не весь рост ее добычи будет направлен на экспорт. Страны-участницы соглашения ОПЕК+ продолжат регулярные встречи и будут принимать решения в зависимости от ситуации на нефтяном рынке, добавил Новак.
Накануне президент России Владимир Путин обсудил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом перспективы взаимодействия стран по проблематике глобального изменения климата и защиты окружающей среды, включая «зеленую» энергетику, сообщала пресс-служба Кремля. Речь шла о снижении выбросов парниковых газов, росте количества источников возобновляемой энергии и других вопросах сотрудничества.