Российская нефть Urals подорожала более чем в два раза

Цена Urals учитывается при расчете экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть. Согласно среднесрочному прогнозу Банка России от 12 февраля, средняя цена нефти Urals в этом году при реализации базового сценария составит $50 за баррель и останется на этом уровне два следующих года.