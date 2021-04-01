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Российская нефть Urals подорожала более чем в два раза

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Средняя цена нефти российской марки Urals в марте текущего года достигла $63,62 за баррель. Это в 2,2 раза больше, чем в тот же месяц 2020 г., когда она стоила $29,17 за баррель, сообщила пресс-служба министерства финансов.

Российская нефть подорожала и по сравнению с предыдущим месяцем. Так, в феврале она стоила $60,78 за баррель — в 1,1 раза больше, чем в тот же месяц в 2020 г. В январе цена сырья составила $54,41 за баррель.

Средняя стоимость марки за период с января по март также выросла, хоть и не столь сильно. Она сложилась на уровне $59,8 за баррель после $48,18 за баррель в 2020 г.

В прошлом году Urals сильно потеряла в цене в связи с пандемией коронавируса и ее последствиями. В апреле на фоне жесткого локдауна стоимость сырья достигла $18,22, тогда как в январе и феврале, до начала пандемии, составляла $61,67 и $54,24 за баррель соответственно.

Ранее Счетная палата опубликовала первый собственный официальный прогноз экономического развития России. Из него следует, что среднегодовая цена сорта Urals при нейтральном сценарии может составить $42 за баррель, а 2022-2023 гг. дойти до $55 за баррель.

Цена Urals учитывается при расчете экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть. Согласно среднесрочному прогнозу Банка России от 12 февраля, средняя цена нефти Urals в этом году при реализации базового сценария составит $50 за баррель и останется на этом уровне два следующих года.

Ранее по теме: Цены на нефть помогают российскому бюджету все меньше

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных