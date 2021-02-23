Цены на нефть помогают российскому бюджету все меньше

Цены на нефть помогают российскому бюджету все меньшеКорреляция между стоимостью барреля и валютным курсом заметно снизилась, подсчитали в СП
Растущие цены на нефть и слабый рубль могут принести российскому бюджету в этом году дополнительные $33 млрд, подсчитали аналитики Sova Capital. «Благодаря 21%-ному росту цен в этом году Россия получит больше рублей за баррель нефти марки Brent, чем когда-либо с середины 2019 г.
Если цена барреля нефти не снизится, то сверхдоходов будет достаточно, чтобы бюджет получил дополнительные 2,3% валового внутреннего продукта», – поясняют они. Очень важно за счет этих денег стимулировать бизнес и потребителей, располагаемые доходы которых упали в прошлом году, отмечает экономист Sova Capital Артем Заигрин. «Без дополнительного финансирования восстановление экономики может прекратиться», – предупреждает он.
В то же время специалисты Счетной палаты утверждают, что зависимость бюджета от нефтяных цен снижается. «Корреляционно-регрессионный анализ показал, что за прошедшие годы коэффициент корреляции между ценой на нефть и курсом доллара США сократился с -0,91 в 2016 г. до -0,61 в 2020 г. Снижение показателя произошло после введения плавающего курса национальной валюты, перехода Банка России к политике инфляционного таргетирования и применения бюджетного правила», – подчеркивается в дайджесте «Экономический мониторинг», подготовленном департаментом аудита экономического развития СП РФ.