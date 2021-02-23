Цены на нефть помогают российскому бюджету все меньше

В то же время специалисты Счетной палаты утверждают, что зависимость бюджета от нефтяных цен снижается. «Корреляционно-регрессионный анализ показал, что за прошедшие годы коэффициент корреляции между ценой на нефть и курсом доллара США сократился с -0,91 в 2016 г. до -0,61 в 2020 г. Снижение показателя произошло после введения плавающего курса национальной валюты, перехода Банка России к политике инфляционного таргетирования и применения бюджетного правила», – подчеркивается в дайджесте «Экономический мониторинг», подготовленном департаментом аудита экономического развития СП РФ.