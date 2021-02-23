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Цены на нефть помогают российскому бюджету все меньше

Корреляция между стоимостью барреля и валютным курсом заметно снизилась, подсчитали в СП
Екатерина Шохина
Цены на нефть помогают российскому бюджету все меньше /Евгений Разумный / Ведомости

Растущие цены на нефть и слабый рубль могут принести российскому бюджету в этом году дополнительные $33 млрд, подсчитали аналитики Sova Capital. «Благодаря 21%-ному росту цен в этом году Россия получит больше рублей за баррель нефти марки Brent, чем когда-либо с середины 2019 г. 

Если цена барреля нефти не снизится, то сверхдоходов будет достаточно, чтобы бюджет получил дополнительные 2,3% валового внутреннего продукта», – поясняют они. Очень важно за счет этих денег стимулировать бизнес и потребителей, располагаемые доходы которых упали в прошлом году, отмечает экономист Sova Capital Артем Заигрин. «Без дополнительного финансирования восстановление экономики может прекратиться», – предупреждает он.

В то же время специалисты Счетной палаты утверждают, что зависимость бюджета от нефтяных цен снижается. «Корреляционно-регрессионный анализ показал, что за прошедшие годы коэффициент корреляции между ценой на нефть и курсом доллара США сократился с -0,91 в 2016 г. до -0,61 в 2020 г. Снижение показателя произошло после введения плавающего курса национальной валюты, перехода Банка России к политике инфляционного таргетирования и применения бюджетного правила», – подчеркивается в дайджесте «Экономический мониторинг», подготовленном департаментом аудита экономического развития СП РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных