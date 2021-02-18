Глава «Газпром нефти» увидел признаки перегрева на нефтяном рынке
Председатель правления и гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков увидел признаки перегрева на нефтяном рынке. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, в долгосрочной перспективе можно ожидать снижения цены на нефть.
«Как результат, мы уже видим цены порядка $65 за баррель. Конечно, такой уровень цен не может не радовать производителей, но все-таки я скорее говорил бы о неком перегреве рынка. И долгосрочно, мне кажется, удержать цены на уровне $60 за баррель будет сложно», — сказал он (цитата по ТАСС).
По его словам, устойчивой цену на нефть можно считать в диапазоне $45-60 за баррель. Дюков прогнозирует, что спрос на нефть вернется на докризисный уровень к 2022 г.
«Поэтому, если говорить о перспективах, то я верю в восстановление спроса, если не в конце этого, то в начале следующего года он вернется на докризисный уровень», — отметил Дюков.
18 февраля стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent поднялась выше $65 за баррель. В последний раз стоимость барреля нефти Brent превышала $65 больше года назад — в январе прошлого года. Баррель американской нефти WTI с поставкой в марте стоит $61,71, прибавив 2,76%.
Нефть постепенно дорожает с конца октября 2020 г. на фоне позитивных новостей о разработках вакцин от коронавируса и постепенной отмены ограничительных мер в ряде стран. Ранее, в прошлом году, сырье подешевело в связи с пандемией и разрывом сделки ОПЕК+. Так, в конце апреля 2020 г. фьючерс Brent упал до $33,71 за баррель, WTI — до $29,05.
В октябре 2020 г. Международное энергетическое агентство (МЭА) допустило рост цены нефти до $70 за баррель к 2025 г. в случае, если в течение 2021 г. сработают все меры, которые принимаются в разных странах для стимулирования экономики на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.