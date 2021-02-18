Глава «Газпром нефти» увидел признаки перегрева на нефтяном рынке

«Как результат, мы уже видим цены порядка $65 за баррель. Конечно, такой уровень цен не может не радовать производителей, но все-таки я скорее говорил бы о неком перегреве рынка. И долгосрочно, мне кажется, удержать цены на уровне $60 за баррель будет сложно», — сказал он (цитата по ТАСС).