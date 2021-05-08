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Умер сооснователь Vans Пол Ван Дорен

Ведомости

На 91-м году жизни умер сооснователь спортивного бренда Vans Пол Ван Дорен, сообщается в официальном Instagram-аккаунте бренда.

«Пол был не просто предпринимателем — он был новатором. Смелость Пола в дизайне, маркетинге, а также его умение работать с цифрами превратили семейный обувной бизнес во всемирно признанный бренд», — написала в заявлении компания.

Ван Дорен, его брат Джеймс (умер в 2011 г.) и их деловые партнеры Гордон Ли и Серж Делия открыли компанию под названием Van Doren Rubber Co. в округе Ориндж в 1966 г., производя и продавая свою обувь. Сокращённое название Vans Inc. появилась позже — в 1970-х гг.

Сейчас Vans входит в VF Corporation наряду с The North Face, Timberland и Dickies. Объем продаж Vans в 2020 г. составил более $2 млрд.

У Ван Дорена пятеро детей. Его сын Стив стал вице-президентом по организации мероприятий и продвижения Vans, а дочь Шерил — вице-президентом по персоналу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных