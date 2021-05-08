Умер сооснователь Vans Пол Ван Дорен

Ван Дорен, его брат Джеймс (умер в 2011 г.) и их деловые партнеры Гордон Ли и Серж Делия открыли компанию под названием Van Doren Rubber Co. в округе Ориндж в 1966 г., производя и продавая свою обувь. Сокращённое название Vans Inc. появилась позже — в 1970-х гг.