Умер сооснователь Vans Пол Ван Дорен
На 91-м году жизни умер сооснователь спортивного бренда Vans Пол Ван Дорен, сообщается в официальном Instagram-аккаунте бренда.
«Пол был не просто предпринимателем — он был новатором. Смелость Пола в дизайне, маркетинге, а также его умение работать с цифрами превратили семейный обувной бизнес во всемирно признанный бренд», — написала в заявлении компания.
Ван Дорен, его брат Джеймс (умер в 2011 г.) и их деловые партнеры Гордон Ли и Серж Делия открыли компанию под названием Van Doren Rubber Co. в округе Ориндж в 1966 г., производя и продавая свою обувь. Сокращённое название Vans Inc. появилась позже — в 1970-х гг.
Сейчас Vans входит в VF Corporation наряду с The North Face, Timberland и Dickies. Объем продаж Vans в 2020 г. составил более $2 млрд.
У Ван Дорена пятеро детей. Его сын Стив стал вице-президентом по организации мероприятий и продвижения Vans, а дочь Шерил — вице-президентом по персоналу.