«Аэрофлот» будет поощрять вакцинированных от COVID-19 пассажиров и сотрудников

«Инициативы направлены как на сотрудников, так и на пассажиров. Это весьма существенные преимущества для прошедших вакцинацию. Кампания стартует на этой неделе. Мы пока не готовы раскрыть детали, но будем рады, если коллеги из транспортной и смежных отраслей к нам присоединятся», — рассказал «Ведомостям» официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.