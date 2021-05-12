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«Аэрофлот» будет поощрять вакцинированных от COVID-19 пассажиров и сотрудников

Ведомости

Представитель «Аэрофлота» подтвердил запуск программы по продвижению вакцинации от коронавируса. Кампания стартует уже на этой неделе, ее детали пока не раскрываются.

«Инициативы направлены как на сотрудников, так и на пассажиров. Это весьма существенные преимущества для прошедших вакцинацию. Кампания стартует на этой неделе. Мы пока не готовы раскрыть детали, но будем рады, если коллеги из транспортной и смежных отраслей к нам присоединятся», — рассказал «Ведомостям» официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

Ранее сегодня главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил в своем Telegram-канале, что «Аэрофлот» первым из российских авиакомпаний утвердил программу поощрения вакцинации среди сотрудников и пассажиров. Так, по его данным, за вакцинацию участник «Аэрофлот Бонус» получит 10 000 миль.

«Хватит на билет Москва — Сочи. Персонал получит оплачиваемый выходной», — написал Венедиктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных