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Конор Макгрегор впервые стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира

Ведомости

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор впервые стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии журнала Forbes. За 2020 г. спортсмен заработал $180 млн, большую часть которых ($150 млн) Макгрегор получил за продажу контрольного пакета в своем бренде виски Proper No. Twelve.

Непосредственно на боях спортсмен заработал порядка $22 млн, еще $8 млн ему принесли рекламные контракты с брендами спортивной одежды и видеоигрой Dystopia: Contest of Heroes.

Как отмечает американское издание, до сих пор Макгрегор попадал в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира лишь единожды — в 2018 г. Тогда Макгрегор занял четвертое место с доходом в $99 млн.

В этом году Макгрегор потеснил лидера прошлогоднего рейтинга — футболиста испанской «Барселоны» Лионеля Месси. По оценке издания, Месси за прошлый год заработал $130 млн, из них $33 млн футболист заработал благодаря пожизненному рекламному контракту с Adidas, а $97 млн получил за игру в «Барселоне».

Тройку лидеров замыкает нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду — его доход в 2020 г. составил составил $120 млн, из которых $50 млн принесли рекламные сделки и другая работа вне футбольного поля.

Дак Прескотт — игрок американского футбола, выступающий за клуб «Даллас Ковбойс» (самый дорогой спортивный клуб мира, Forbes оценил его в $5,7 млрд), заработал за прошлый год более $107,5 млн.

В топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира также вошли американский баскетболист Леброн Джеймс с доходом в $96,5 млн, бразильский футболист Неймар с доходом в $95 млн, швейцарский теннисист Роджер Федерер, доход $90 млн, английский автогонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон с доходом в $82 млн, игрок в американский футбол Том Брэди с доходом в $76 млн и американский баскетболист Кевин Дюрант с доходом в $75 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных