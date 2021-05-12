Конор Макгрегор впервые стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира
Ирландский боец MMA Конор Макгрегор впервые стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии журнала Forbes. За 2020 г. спортсмен заработал $180 млн, большую часть которых ($150 млн) Макгрегор получил за продажу контрольного пакета в своем бренде виски Proper No. Twelve.
Непосредственно на боях спортсмен заработал порядка $22 млн, еще $8 млн ему принесли рекламные контракты с брендами спортивной одежды и видеоигрой Dystopia: Contest of Heroes.
Как отмечает американское издание, до сих пор Макгрегор попадал в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира лишь единожды — в 2018 г. Тогда Макгрегор занял четвертое место с доходом в $99 млн.
В этом году Макгрегор потеснил лидера прошлогоднего рейтинга — футболиста испанской «Барселоны» Лионеля Месси. По оценке издания, Месси за прошлый год заработал $130 млн, из них $33 млн футболист заработал благодаря пожизненному рекламному контракту с Adidas, а $97 млн получил за игру в «Барселоне».
Тройку лидеров замыкает нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду — его доход в 2020 г. составил составил $120 млн, из которых $50 млн принесли рекламные сделки и другая работа вне футбольного поля.
Дак Прескотт — игрок американского футбола, выступающий за клуб «Даллас Ковбойс» (самый дорогой спортивный клуб мира, Forbes оценил его в $5,7 млрд), заработал за прошлый год более $107,5 млн.
В топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира также вошли американский баскетболист Леброн Джеймс с доходом в $96,5 млн, бразильский футболист Неймар с доходом в $95 млн, швейцарский теннисист Роджер Федерер, доход $90 млн, английский автогонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон с доходом в $82 млн, игрок в американский футбол Том Брэди с доходом в $76 млн и американский баскетболист Кевин Дюрант с доходом в $75 млн.