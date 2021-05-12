Конор Макгрегор впервые стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира

В топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира также вошли американский баскетболист Леброн Джеймс с доходом в $96,5 млн, бразильский футболист Неймар с доходом в $95 млн, швейцарский теннисист Роджер Федерер, доход $90 млн, английский автогонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон с доходом в $82 млн, игрок в американский футбол Том Брэди с доходом в $76 млн и американский баскетболист Кевин Дюрант с доходом в $75 млн.