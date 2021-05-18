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«Газпром нефть» получила прибыль в I квартале против убытка годом ранее

Ведомости

Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО в первом квартале 2021 г. составила 84,16 млрд руб. против убытка в 13,8 млрд руб. годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка «Газпром нефти» за отчетный период выросла на 18,7% и составила 610,98 млрд руб. Показатель EBITDA вырос с 81,38 млрд руб. в первом квартале 2020 г. до 173,72 млрд руб в первом квартале 2021 г. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 95,3% и составил 193,55 млрд руб.

Добыча углеводородов (с учетом доли в совместных предприятиях) в первом квартале 2021 г. снизилась на 2,8% по сравнению с аналогичным показателем первого квартала 2020 г. до 24,09 млн т н.э. При этом по сравнению с четвертым кварталом 2020 г. добыча углеводородов выросла на 0,5% за счет смягчения ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Добыча нефти и газового конденсата за период снизилась на 5,1% и составила 15,28 млн т, а добыча газа выросла на 1,6% – до 10,9 млрд кубометров. Среднесуточная добыча углеводородов оказалась на уровне 1,98 млн баррелей н.э.

Объем переработки на собственных НПЗ «Газпром нефти» и нефтеперерабатывающих активах совместных предприятий в первом квартале 2021 г. составил 9,98 млн т, снизившись на 2,9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных