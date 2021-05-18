«Газпром нефть» получила прибыль в I квартале против убытка годом ранее

Добыча углеводородов (с учетом доли в совместных предприятиях) в первом квартале 2021 г. снизилась на 2,8% по сравнению с аналогичным показателем первого квартала 2020 г. до 24,09 млн т н.э. При этом по сравнению с четвертым кварталом 2020 г. добыча углеводородов выросла на 0,5% за счет смягчения ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+.