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X5 уберет из названия слово Retail и проведет ребрендинг

Ведомости

Крупнейший по обороту российский ритейлер X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», Перекресток», «Карусель» и «Чижик») впервые за 15 лет сменит название, убрав из него слово Retail. Теперь компания будет называться X5 Group, сообщили в пресс-службе. 

В компании объяснили решение тем, что деятельность Х5 «выходит за пределы продовольственной розницы, охватывая различные цифровые сервисы на рынке еды и в смежных областях».

«X5 Retail Group анонсирует проведение ребрендинга. Новый логотип – X5 Group, отражает выход бизнеса группы за пределы рынка ритейла и работу на более широком рынке еды. Смена логотипа и визуального стиля приурочена к 15-летию компании, который Х5 отмечает сегодня», — говорится в сообщении. 

Ребрендинг будет проходить поэтапно до конца 2021 г., он начнется с корпоративного бренда и далее затронет все бизнес-направления и продукты B2B, отметили в компании. 

X5 по итогам прошлого года получил выручку в размере 1,978 трлн руб. Доля рынка ритейлера выросла до 12,8% в 2020 г. по сравнению с 11,5% в 2019 г.опережая по темпам роста ближайших конкурентов, сообщали в X5.  

Ранее по теме: X5 Retail Group займется доставкой непродовольственных товаров сторонних продавцов
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных