X5 уберет из названия слово Retail и проведет ребрендинг
Крупнейший по обороту российский ритейлер X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», Перекресток», «Карусель» и «Чижик») впервые за 15 лет сменит название, убрав из него слово Retail. Теперь компания будет называться X5 Group, сообщили в пресс-службе.
В компании объяснили решение тем, что деятельность Х5 «выходит за пределы продовольственной розницы, охватывая различные цифровые сервисы на рынке еды и в смежных областях».
«X5 Retail Group анонсирует проведение ребрендинга. Новый логотип – X5 Group, отражает выход бизнеса группы за пределы рынка ритейла и работу на более широком рынке еды. Смена логотипа и визуального стиля приурочена к 15-летию компании, который Х5 отмечает сегодня», — говорится в сообщении.
Ребрендинг будет проходить поэтапно до конца 2021 г., он начнется с корпоративного бренда и далее затронет все бизнес-направления и продукты B2B, отметили в компании.
X5 по итогам прошлого года получил выручку в размере 1,978 трлн руб. Доля рынка ритейлера выросла до 12,8% в 2020 г. по сравнению с 11,5% в 2019 г.опережая по темпам роста ближайших конкурентов, сообщали в X5.