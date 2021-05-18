X5 уберет из названия слово Retail и проведет ребрендинг

X5 по итогам прошлого года получил выручку в размере 1,978 трлн руб. Доля рынка ритейлера выросла до 12,8% в 2020 г. по сравнению с 11,5% в 2019 г.опережая по темпам роста ближайших конкурентов, сообщали в X5.