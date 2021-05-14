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X5 Retail Group займется доставкой непродовольственных товаров сторонних продавцов

Ритейлер рассчитывает получить к концу года половину оборота агрегатора экспресс-доставки «Около» от сторонних продавцов
Татьяна Морозова
Евгений Разумный / Ведомости

Агрегатор экспресс-доставки продуктов и еды из ресторанов «Около», входящий в X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Чижик»), планирует запустить доставку непродовольственных товаров от сторонних продавцов. Об этом говорится в годовом отчете X5. Сейчас агрегатор занимается доставкой продуктов только из магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», а в апреле этого года сервис запустил экспресс-доставку из ресторанов Москвы. 

«Мы запустили агрегатор доставки в IV квартале 2020 г., начиная с Москвы. Основными поставщиками продуктов будут «Пятёрочка» и «Перекрёсток», и в будущем добавим новых клиентов-поставщиков из сегмента Horeca, фармацевтики, а также представителей непродуктового ритейла, чтобы охватить большинство ежедневных потребностей через экспресс-доставку», — говорится в отчете. 

«Около» развивается по модели гиперлокального сервиса, пояснил «Ведомостям» управляющий директор X5FoodTech Владимир Холязников. «Стратегия предполагает доставку нон-фуд продуктов из близлежащих локаций партнеров. Мы работаем над запуском этих комплементарных доставке продуктов направлений», — рассказал он. При этом, по его словам, «Около» не планирует становится маркетплейсом.  

Как указывается в отчете, к концу 2021 г. «Около» планирует привлечь к сотрудничеству «несколько сотен» сторонних продавцов. Компания при этом рассчитывает, что к концу года оборот внешних продавцов составит до половины всего оборота сервиса «Около». 

Сервис экспресс-доставки и единая технологическая платформа под брендом «Около» были запущены в ноябре 2020 г. Доставка заказов осуществляется день в день. 

По итогам I квартала 2021 г. совокупный оборот онлайн-бизнесов X5 составил 10,5 млрд руб., что на 363,5% больше в годовом выражении. Основную долю принесла выручка сервисов экспресс-доставки — 5,5 млрд руб., выручка онлайн-гипермаркета «Перекресток впрок» составила 4,5 млрд руб. В начале апреля X5 купила фудтех-проект «Много лосося», который уже подключился к «Около». «Много лосося» работает по системе dark kitchen — готовит еду только на доставку. Как отмечалось в сообщении компании, сервис выполняет более 60 тыс. заказов в месяц. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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