X5 Retail Group займется доставкой непродовольственных товаров сторонних продавцов

Агрегатор экспресс-доставки продуктов и еды из ресторанов «Около», входящий в X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Чижик»), планирует запустить доставку непродовольственных товаров от сторонних продавцов. Об этом говорится в годовом отчете X5. Сейчас агрегатор занимается доставкой продуктов только из магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», а в апреле этого года сервис запустил экспресс-доставку из ресторанов Москвы.