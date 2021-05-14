X5 Retail Group займется доставкой непродовольственных товаров сторонних продавцов

X5 Retail Group займется доставкой непродовольственных товаров сторонних продавцовРитейлер рассчитывает получить к концу года половину оборота агрегатора экспресс-доставки «Около» от сторонних продавцов
Агрегатор экспресс-доставки продуктов и еды из ресторанов «Около», входящий в X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Чижик»), планирует запустить доставку непродовольственных товаров от сторонних продавцов. Об этом говорится в годовом отчете X5. Сейчас агрегатор занимается доставкой продуктов только из магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», а в апреле этого года сервис запустил экспресс-доставку из ресторанов Москвы.
«Мы запустили агрегатор доставки в IV квартале 2020 г., начиная с Москвы. Основными поставщиками продуктов будут «Пятёрочка» и «Перекрёсток», и в будущем добавим новых клиентов-поставщиков из сегмента Horeca, фармацевтики, а также представителей непродуктового ритейла, чтобы охватить большинство ежедневных потребностей через экспресс-доставку», — говорится в отчете.
«Около» развивается по модели гиперлокального сервиса, пояснил «Ведомостям» управляющий директор X5FoodTech Владимир Холязников. «Стратегия предполагает доставку нон-фуд продуктов из близлежащих локаций партнеров. Мы работаем над запуском этих комплементарных доставке продуктов направлений», — рассказал он. При этом, по его словам, «Около» не планирует становится маркетплейсом.
Как указывается в отчете, к концу 2021 г. «Около» планирует привлечь к сотрудничеству «несколько сотен» сторонних продавцов. Компания при этом рассчитывает, что к концу года оборот внешних продавцов составит до половины всего оборота сервиса «Около».
Сервис экспресс-доставки и единая технологическая платформа под брендом «Около» были запущены в ноябре 2020 г. Доставка заказов осуществляется день в день.
По итогам I квартала 2021 г. совокупный оборот онлайн-бизнесов X5 составил 10,5 млрд руб., что на 363,5% больше в годовом выражении. Основную долю принесла выручка сервисов экспресс-доставки — 5,5 млрд руб., выручка онлайн-гипермаркета «Перекресток впрок» составила 4,5 млрд руб. В начале апреля X5 купила фудтех-проект «Много лосося», который уже подключился к «Около». «Много лосося» работает по системе dark kitchen — готовит еду только на доставку. Как отмечалось в сообщении компании, сервис выполняет более 60 тыс. заказов в месяц.