X5 Retail Group планирует покрыть доставкой половину регионов России
Крупнейший российский ритейлер, объединяющий сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Чижик» — X5 Retail Group — во II квартале этого года планирует запустить доставку из своего онлайн-гипермаркета «Впрок» в половине российских регионов. Об этом говорится в сообщении X5.
На данный момент доставка из онлайн-гипермаркета доступна в 20 российских регионах, до конца текущего квартала компания планирует покрыть доставкой еще 23 российских региона. Таким образом доставка будет доступна 66% населения страны, подчеркнули в компании.
Доставку планируется запустить в республике Адыгея, Томской и Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Список регионов будет расширяться по мере открытия новых точек выдачи 5Post, отметили в X5. В настоящий момент к сервису подключено уже 1,5 тыс. точек, к концу второго квартала их число возрастет ориентировочно до 7 тыс.
Помимо доставки X5 планирует запустить функцию самовывоза при заказе от 1 тыс. руб. Заказ, оформленный в онлайн-гипермаркете «Впрок», можно будет получить в постамате 5Post или на кассе магазинов «Пятёрочка».
«Новая модель доставки становится основой для дальнейшего развития онлайн-гипермаркета как маркетплейса. За счёт использования действующей инфраструктуры Х5 сервис получает уникальное конкурентное преимущество. Трансформация в маркетплейс будет сопровождаться расширением текущего ассортимента в 2 раза: уже до конца этого года он составит более 100 тыс. наименований», — приводятся слова главного исполнительного директора X5 Игоря Шехтермана в сообщении.
По итогам 2020 г. X5 стала лидером по онлайн-продажам продуктов, сообщала компания со ссылкой на данные Infoline. GMV (совокупный оборот) онлайн-бизнесов X5 за прошлый год составил 21,9 млрд руб. с НДС. 15 млрд руб. пришлось на долю онлайн-гипермаркета «Перекресток впрок», 6,9 млрд руб. — на сервисы экспресс-доставки из магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», а также запущенного в III квартале прошлого года агрегатора экспресс-доставки «Около» (выручка сервиса доставки 5Post — 683 млн руб. без НДС — не учитывалась в общем GMV).
Ближайшим конкурентом X5 в сфере онлайн-продаж продуктов питания стал «Сбермаркет», его оборот по итогам 2020 г. увеличился в 11,2 раза по сравнению с 2019 г. — до 20,72 млрд руб. с НДС. Онлайн-ритейлер «Утконос», занимавший последние несколько лет лидирующие позиции, по итогам 2020 г. оказался на третьем месте с оборотом в 16,4 млрд руб. (+66% к 2019 г.).