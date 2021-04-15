X5 Retail Group планирует покрыть доставкой половину регионов России

Ближайшим конкурентом X5 в сфере онлайн-продаж продуктов питания стал «Сбермаркет», его оборот по итогам 2020 г. увеличился в 11,2 раза по сравнению с 2019 г. — до 20,72 млрд руб. с НДС. Онлайн-ритейлер «Утконос», занимавший последние несколько лет лидирующие позиции, по итогам 2020 г. оказался на третьем месте с оборотом в 16,4 млрд руб. (+66% к 2019 г.).