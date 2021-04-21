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X5 Retail Group впервые запустила доставку из ресторанов

Ведомости

Агрегатор сервисов доставки продуктов «Около», входящий в X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Чижик»), запустил доставку из ресторанов Москвы. Об этом сообщил представитель компании. 

К сервису уже подключено несколько десятков ресторанов и более 20 так называемых dark kitchen — кухонь, которые готовят еду только на доставку. Доставка возможна в районах Москвы в пределах МКАД. 

Сервис «Около» работает по принципу маркетплейса — на базе его приложения и сайта размещаются меню ресторанов. Доставку осуществляют сами рестораны, которые также самостоятельно определяют время доставки. 

Сервис экспресс-доставки и единая технологическая платформа под брендом «Около» были запущены в ноябре 2020 г. До этого «Около» доставлял только продукты и готовую еду из dark kitchen и магазинов «Перекресток» и «Пятерочка». Доставка заказов осуществляется день в день. 

По итогам 2020 г. совокупный оборот онлайн-бизнесов X5 составил 21,9 млрд руб. с НДС. 15 млрд руб. пришлось на долю онлайн-гипермаркета «Перекресток впрок», 6,9 млрд руб. — на сервисы экспресс-доставки из магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», а также запущенного в III квартале прошлого года агрегатора экспресс-доставки «Около».

     

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных