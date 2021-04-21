X5 Retail Group впервые запустила доставку из ресторанов
Агрегатор сервисов доставки продуктов «Около», входящий в X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Чижик»), запустил доставку из ресторанов Москвы. Об этом сообщил представитель компании.
К сервису уже подключено несколько десятков ресторанов и более 20 так называемых dark kitchen — кухонь, которые готовят еду только на доставку. Доставка возможна в районах Москвы в пределах МКАД.
Сервис «Около» работает по принципу маркетплейса — на базе его приложения и сайта размещаются меню ресторанов. Доставку осуществляют сами рестораны, которые также самостоятельно определяют время доставки.
Сервис экспресс-доставки и единая технологическая платформа под брендом «Около» были запущены в ноябре 2020 г. До этого «Около» доставлял только продукты и готовую еду из dark kitchen и магазинов «Перекресток» и «Пятерочка». Доставка заказов осуществляется день в день.
По итогам 2020 г. совокупный оборот онлайн-бизнесов X5 составил 21,9 млрд руб. с НДС. 15 млрд руб. пришлось на долю онлайн-гипермаркета «Перекресток впрок», 6,9 млрд руб. — на сервисы экспресс-доставки из магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», а также запущенного в III квартале прошлого года агрегатора экспресс-доставки «Около».