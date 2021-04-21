X5 Retail Group впервые запустила доставку из ресторанов

Сервис экспресс-доставки и единая технологическая платформа под брендом «Около» были запущены в ноябре 2020 г. До этого «Около» доставлял только продукты и готовую еду из dark kitchen и магазинов «Перекресток» и «Пятерочка». Доставка заказов осуществляется день в день.