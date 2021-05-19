Новым финансовым директором «Яндекса» стал бывший топ-менеджер X5 Retail Group
Светлана Демяшкевич, которая ранее была финансовым директором X5 Retail Group, с 1 июня займет аналогичную должность в «Яндексе», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ИТ-компании.
Ранее, с 2014 г., эту позицию занимал Грег Абовский. Также он был операционным директором «Яндекса». 30 марта компания сообщила об уходе топ-менеджера. Причиной этого стало его решение продолжить работу за рубежом.
Демяшкевич занимала пост финансового директора X5 Retail Group на протяжении четырех лет. До этого она работала в «Альфа-банке», в том числе возглавляла службу финансового контроля, отчетности по МСФО, а также была директором по связям с инвесторами и впоследствии заместителем финансового директора. Вдобавок она работала с советами директоров нескольких компаний «Альфа-групп».
«Я рад, что с нами будет работать такой сильный профессионал, как Светлана. Ее стратегическое мышление и большой опыт руководства в финансовой сфере очень пригодятся «Яндексу», чтобы поддерживать высокую эффективность бизнеса и сохранять дисциплинированный подход к инвестициям», — заявил управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян.
Операционным директором ИТ-компании также с 1 июня станет Вадим Марчук, который ранее был там вице-президентом по корпоративному развитию. Он работает в «Яндексе» с 2016 г. Так, Марчук является членом совета директоров группы компаний «Яндекс.Такси» и Yandex Self-Driving Group. Прежде он входил в советы директоров «Яндекс.Маркета» и «Яндекс.Денег». Перед этим два года занимал должность директора по слиянию и поглощению в «Сбербанк CIB», а с 2005 по 2014 г. работал в группе слияний и поглощений J.P. Morgan как исполнительный директор сначала в Нью-Йорке, а потом в Лондоне.
Освободившееся за Марчуком место в «Яндексе», в свою очередь, займет Павел Власов. До этого он был руководителем корпоративного департамента Avito.