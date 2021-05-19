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Новым финансовым директором «Яндекса» стал бывший топ-менеджер X5 Retail Group

Ведомости

Светлана Демяшкевич, которая ранее была финансовым директором X5 Retail Group, с 1 июня займет аналогичную должность в «Яндексе», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ИТ-компании. 

Ранее, с 2014 г., эту позицию занимал Грег Абовский. Также он был операционным директором «Яндекса». 30 марта компания сообщила об уходе топ-менеджера. Причиной этого стало его решение продолжить работу за рубежом. 

Демяшкевич занимала пост финансового директора X5 Retail Group на протяжении четырех лет. До этого она работала в «Альфа-банке», в том числе возглавляла службу финансового контроля, отчетности по МСФО, а также была директором по связям с инвесторами и впоследствии заместителем финансового директора. Вдобавок она работала с советами директоров нескольких компаний «Альфа-групп».

«Я рад, что с нами будет работать такой сильный профессионал, как Светлана. Ее стратегическое мышление и большой опыт руководства в финансовой сфере очень пригодятся «Яндексу», чтобы поддерживать высокую эффективность бизнеса и сохранять дисциплинированный подход к инвестициям», — заявил управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян.

Операционным директором ИТ-компании также с 1 июня станет Вадим Марчук, который ранее был там вице-президентом по корпоративному развитию. Он работает в «Яндексе» с 2016 г. Так, Марчук является членом совета директоров группы компаний «Яндекс.Такси» и Yandex Self-Driving Group. Прежде он входил в советы директоров «Яндекс.Маркета» и «Яндекс.Денег». Перед этим два года занимал должность директора по слиянию и поглощению в «Сбербанк CIB», а с 2005 по 2014 г. работал в группе слияний и поглощений J.P. Morgan как исполнительный директор сначала в Нью-Йорке, а потом в Лондоне.

Освободившееся за Марчуком место в «Яндексе», в свою очередь, займет Павел Власов. До этого он был руководителем корпоративного департамента Avito. 

Ранее по теме: «Яндекс» сообщил о смене финансового директора

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных