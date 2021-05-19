Новым финансовым директором «Яндекса» стал бывший топ-менеджер X5 Retail Group

Операционным директором ИТ-компании также с 1 июня станет Вадим Марчук, который ранее был там вице-президентом по корпоративному развитию. Он работает в «Яндексе» с 2016 г. Так, Марчук является членом совета директоров группы компаний «Яндекс.Такси» и Yandex Self-Driving Group. Прежде он входил в советы директоров «Яндекс.Маркета» и «Яндекс.Денег». Перед этим два года занимал должность директора по слиянию и поглощению в «Сбербанк CIB», а с 2005 по 2014 г. работал в группе слияний и поглощений J.P. Morgan как исполнительный директор сначала в Нью-Йорке, а потом в Лондоне.