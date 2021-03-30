«Яндекс» сообщил о смене финансового директора

Абовский пришёл в компанию в качестве вице-президента по связям с инвесторами в январе 2013 г., в 2014 г. он стал финансовым директором компании. С 1 декабря 2017 г. начал работать одновременно на двух позициях — операционного и финансового директора «Яндекса».