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«Яндекс» сообщил о смене финансового директора

Ведомости

Финансовый и операционный директор «Яндекса» Грег Абовский покинет компанию с 30 апреля, сообщили в «Яндексе». Он принял решение продолжить работу за пределами России в другой компании.

Исполняющим обязанности финансового директора станет вице-президент по корпоративному развитию Вадим Марчук, а обязанности операционного директора будут распределены между топ-менеджерами, включая управляющего директора «Яндекса» Тиграна Худавердяна и гендиректора компании в России Елену Бунину.  

Абовский пришёл в компанию в качестве вице-президента по связям с инвесторами в январе 2013 г., в 2014 г. он стал финансовым директором компании. С 1 декабря 2017 г. начал работать одновременно на двух позициях — операционного и финансового директора «Яндекса».

Марчук является вице-президентом по корпоративному развитию «Яндекса», он присоединился к компании в октябре 2016 г. До «Яндекса» Марчук занимал должность директора по слиянию и поглощению в «Сбербанк CIB». С 2005 по 2014 гг. работал в группе слияний и поглощений J.P. Morgan в офисах Нью-Йорка и Лондона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных