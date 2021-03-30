«Яндекс» сообщил о смене финансового директора
Финансовый и операционный директор «Яндекса» Грег Абовский покинет компанию с 30 апреля, сообщили в «Яндексе». Он принял решение продолжить работу за пределами России в другой компании.
Исполняющим обязанности финансового директора станет вице-президент по корпоративному развитию Вадим Марчук, а обязанности операционного директора будут распределены между топ-менеджерами, включая управляющего директора «Яндекса» Тиграна Худавердяна и гендиректора компании в России Елену Бунину.
Абовский пришёл в компанию в качестве вице-президента по связям с инвесторами в январе 2013 г., в 2014 г. он стал финансовым директором компании. С 1 декабря 2017 г. начал работать одновременно на двух позициях — операционного и финансового директора «Яндекса».
Марчук является вице-президентом по корпоративному развитию «Яндекса», он присоединился к компании в октябре 2016 г. До «Яндекса» Марчук занимал должность директора по слиянию и поглощению в «Сбербанк CIB». С 2005 по 2014 гг. работал в группе слияний и поглощений J.P. Morgan в офисах Нью-Йорка и Лондона.