Экономисты оценили доходы и прибыль производителей и продавцов еды в 2020 году

Сахар был одним из базовых продуктов, наиболее сильно подорожавших осенью 2020 г. — цена на него выросла 71% с лишним. Кроме того, подсолнечное масло подорожало более чем на 23%, макаронные изделия — 10,5%, хлебобулочные — 6%. В декабре на это обратил внимание президент России Владимир Путин. Он назвал данную динамику попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. В том же месяце Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания удорожания социально значимых продуктов. Они включали соглашения с производителями и поставщиками продовольствия о заморозке цен, а также ограничения на экспорт сельскохозяйственного сырья.