Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Бизнес

Экономисты оценили доходы и прибыль производителей и продавцов еды в 2020 году

Ведомости

Доходы производителей еды от ее реализации в 2020 г. выросли на 11%, а прибыль от продаж — на 20%. Такие данные содержатся в исследовании РЭУ им. Плеханова, пишет газета «Коммерсантъ». Исследование анализирует открытую отчетность крупнейших компаний сельхозперерабатывающей и пищевой промышленности в России, а также продовольственного ритейла за 2020 г. 

Крупнейшие производители в 2020 г. увеличили выручку на 32% — до 596 млрд руб., а чистая прибыль компании выросла на 69% — до 27 млрд руб., при этом рентабельность продаж составила 1,5%. 

В продовольственном ритейле динамика доходов и прибыли была еще выше, подсчитали в РЭУ. Рентабельность активов продовольственных сетей почти в два раза превысила среднероссийский показатель. Доходы от реализации выросли на 41% год к году, прибыли от продаж — почти в 1,5 раза. Рентабельность продаж продуктов в сетях магазинов составила 4,9% — на 1,4 п.п. больше 2019 г. Рентабельность активов — 8% — на 1 п.п. больше прошлого года. 

«Ряд компаний из категории убыточных перешли в прибыльные, некоторые группы увеличили рентабельность продаж более чем в два раза», — отмечает газета. 

12 мая премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме заявил, что одной из причин роста цен на продукты стала жадность отдельных производителей и торговых сетей. По его мнению, предприниматели, не желая упускать выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми. «Хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе», — заявил Мишустин.  

Он не исключил введения прогрессивной ставки налога на прибыль для компаний, которые выводят ее за рубеж. «Та самая жадность может существовать у человека, однако платить за жадность нужно дополнительными налогами и доходами в пользу бюджета страны там, где работают эти предприятия и где работают эти люди», — заявил он. 

Сахар был одним из базовых продуктов, наиболее сильно подорожавших осенью 2020 г. — цена на него выросла 71% с лишним. Кроме того, подсолнечное масло подорожало более чем на 23%, макаронные изделия — 10,5%, хлебобулочные — 6%. В декабре на это обратил внимание президент России Владимир Путин. Он назвал данную динамику попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. В том же месяце Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания удорожания социально значимых продуктов. Они включали соглашения с производителями и поставщиками продовольствия о заморозке цен, а также ограничения на экспорт сельскохозяйственного сырья.

В середине мая в правительстве заявили, что цены на основные товары, в том числе на сахар, благодаря предпринятым правительством усилиям с начала года «постепенно стабилизировались». В то же время первый вице-премьер Андрей Белоусов призвал правительство создать постоянный механизм реагирования на колебания цен мирового продовольственного рынка, чтобы не допускать удорожания продуктов на внутреннем. До этого премьер-министр Михаил Мишустин назвал одной из причин роста цен на основные продукты «жадность» бизнеса, который, якобы не желая терять выгоду, многие производители подняли внутренние цены вслед за мировыми.

Ранее по теме: Производители сохранят фиксированные цены на сахар до сентября

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных