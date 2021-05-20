Экономисты оценили доходы и прибыль производителей и продавцов еды в 2020 году
Доходы производителей еды от ее реализации в 2020 г. выросли на 11%, а прибыль от продаж — на 20%. Такие данные содержатся в исследовании РЭУ им. Плеханова, пишет газета «Коммерсантъ». Исследование анализирует открытую отчетность крупнейших компаний сельхозперерабатывающей и пищевой промышленности в России, а также продовольственного ритейла за 2020 г.
Крупнейшие производители в 2020 г. увеличили выручку на 32% — до 596 млрд руб., а чистая прибыль компании выросла на 69% — до 27 млрд руб., при этом рентабельность продаж составила 1,5%.
В продовольственном ритейле динамика доходов и прибыли была еще выше, подсчитали в РЭУ. Рентабельность активов продовольственных сетей почти в два раза превысила среднероссийский показатель. Доходы от реализации выросли на 41% год к году, прибыли от продаж — почти в 1,5 раза. Рентабельность продаж продуктов в сетях магазинов составила 4,9% — на 1,4 п.п. больше 2019 г. Рентабельность активов — 8% — на 1 п.п. больше прошлого года.
«Ряд компаний из категории убыточных перешли в прибыльные, некоторые группы увеличили рентабельность продаж более чем в два раза», — отмечает газета.
12 мая премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме заявил, что одной из причин роста цен на продукты стала жадность отдельных производителей и торговых сетей. По его мнению, предприниматели, не желая упускать выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми. «Хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе», — заявил Мишустин.
Он не исключил введения прогрессивной ставки налога на прибыль для компаний, которые выводят ее за рубеж. «Та самая жадность может существовать у человека, однако платить за жадность нужно дополнительными налогами и доходами в пользу бюджета страны там, где работают эти предприятия и где работают эти люди», — заявил он.
Сахар был одним из базовых продуктов, наиболее сильно подорожавших осенью 2020 г. — цена на него выросла 71% с лишним. Кроме того, подсолнечное масло подорожало более чем на 23%, макаронные изделия — 10,5%, хлебобулочные — 6%. В декабре на это обратил внимание президент России Владимир Путин. Он назвал данную динамику попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. В том же месяце Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания удорожания социально значимых продуктов. Они включали соглашения с производителями и поставщиками продовольствия о заморозке цен, а также ограничения на экспорт сельскохозяйственного сырья.
В середине мая в правительстве заявили, что цены на основные товары, в том числе на сахар, благодаря предпринятым правительством усилиям с начала года «постепенно стабилизировались». В то же время первый вице-премьер Андрей Белоусов призвал правительство создать постоянный механизм реагирования на колебания цен мирового продовольственного рынка, чтобы не допускать удорожания продуктов на внутреннем. До этого премьер-министр Михаил Мишустин назвал одной из причин роста цен на основные продукты «жадность» бизнеса, который, якобы не желая терять выгоду, многие производители подняли внутренние цены вслед за мировыми.