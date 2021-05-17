Производители сохранят фиксированные цены на сахар до сентября

Производители сохранят фиксированные цены на сахар до сентябряПравда, утвержденных субсидий может не хватить
Минсельхоз неофициально рекомендовал производителям продолжить отгружать сахар по 36 руб./кг до конца сентября, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух компаний-производителей. Это должно помочь избежать скачка цен на сахар после окончания 1 июня действия соглашений, согласно которым установлена предельная отпускная стоимость производителей в размере 36 руб./кг и 46 руб./кг в рознице.
Например, группа «Сюкден» по рекомендации Минсельхоза после 1 июня и до конца сентября сохранит стоимость сахара для тех контрагентов, с которыми сейчас работает в рамках соглашений по стабилизации цен, подтвердил «Ведомостям» ее финансовый директор Глеб Тихомиров.
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