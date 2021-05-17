Производители сохранят фиксированные цены на сахар до сентября

Например, группа «Сюкден» по рекомендации Минсельхоза после 1 июня и до конца сентября сохранит стоимость сахара для тех контрагентов, с которыми сейчас работает в рамках соглашений по стабилизации цен, подтвердил «Ведомостям» ее финансовый директор Глеб Тихомиров.