Президент Evraz Фролов покинет свой пост

Алексей Иванов начнет работать в должности президента компании с 1 сентября. Он родился в 1975 г., в Evraz работает с 2002 г. Ранее он занимал посты руководителя дивизиона «Сталь» (2011–2015 гг.), руководителя дивизиона «Сибирь» (2009–2011 г.). Помимо этого, в период с 2005 г. по 2009 г. Иванов занимал должность старшего заместителя финансового директора компании.