Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Бизнес

Президент Evraz Фролов покинет свой пост

Ведомости

Президент Evraz Александр Фролов 31 августа покинет свой пост, сообщила пресс-служба компании. Его место займет старший вице-президент по коммерции и бизнесу Алексей Иванов.

«Посвятив 14 лет управлению компанией, Александр Фролов принял решение оставить пост Президента ЕВРАЗа с 31 августа 2021 г. Совет директоров выражает большую благодарность Александру Фролову за его выдающийся вклад в развитие ЕВРАЗа», — говорится в сообщении компании. Уточняется, что Фролов останется неисполнительным членом совета директоров Evraz.

Алексей Иванов начнет работать в должности президента компании с 1 сентября. Он родился в 1975 г., в Evraz работает с 2002 г. Ранее он занимал посты руководителя дивизиона «Сталь» (2011–2015 гг.), руководителя дивизиона «Сибирь» (2009–2011 г.). Помимо этого, в период с 2005 г. по 2009 г. Иванов занимал должность старшего заместителя финансового директора компании.

Основными бенефициарами Evraz, по данным компании, являются Роман Абрамович (28,64%), Александр Абрамов (19,32%) и Александр Фролов (9,65%).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных