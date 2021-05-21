Президент Evraz Фролов покинет свой пост
Президент Evraz Александр Фролов 31 августа покинет свой пост, сообщила пресс-служба компании. Его место займет старший вице-президент по коммерции и бизнесу Алексей Иванов.
«Посвятив 14 лет управлению компанией, Александр Фролов принял решение оставить пост Президента ЕВРАЗа с 31 августа 2021 г. Совет директоров выражает большую благодарность Александру Фролову за его выдающийся вклад в развитие ЕВРАЗа», — говорится в сообщении компании. Уточняется, что Фролов останется неисполнительным членом совета директоров Evraz.
Алексей Иванов начнет работать в должности президента компании с 1 сентября. Он родился в 1975 г., в Evraz работает с 2002 г. Ранее он занимал посты руководителя дивизиона «Сталь» (2011–2015 гг.), руководителя дивизиона «Сибирь» (2009–2011 г.). Помимо этого, в период с 2005 г. по 2009 г. Иванов занимал должность старшего заместителя финансового директора компании.