Эксперты оценили объем нелегального онлайн-рынка сигарет в России
Объем нелегального онлайн-рынка табачной продукции и электронных сигарет в рунете в 2020 г. превысил 500 млн руб., сообщили в пресс-службе Group-IB.
«Ущерб, нанесенный производителям и государству в виде недополученных прибыли и налогов за акцизный сбор и НДС, оказался еще выше — 1,1 млрд рублей», — добавили в компании. По данным Group-IB, самым ходовым товаром в интернете в прошлом году были «классические» сигареты — на их онлайн-продажи приходится 73,6% «черного» рынка. Табачные стики заняли более четверти нелегального рынка — 25,1%, а на электронные сигареты пришлось лишь 1,3%.
В 2020 г. нелегальная продажа сигарет и их аналогов велась через более чем 700 сайтов. В среднем сеть одного табачного интернет-магазина объединяет минимум 3 сайта, дублирующих друг друга. Самый масштабный обнаруженный нелегальный табачный онлайн-магазин имел сеть, которая насчитывала 180 связанных доменов. «Из семи сотен сайтов лишь 84 ресурса торговали в интернете оригинальной табачной продукцией, при чем часть сайтов принадлежали локальным курьерским службам по доставке продуктов и товаров, в том числе и сигарет из магазинов», — пояснили в Group-IB. Еще на более чем 200 сайтах продается как контрафактная, так и контрабандная продукция, а на более чем 30 — исключительно контрабанда.
Кроме онлайн-магазинов торговля велась и через соцсети. Исследователями Group-IB обнаружили около 100 каналов в мессенджерах с общим количеством подписчиков свыше 430 тыс., а в социальных сетях — более 320 групп и аккаунтов с общим количеством подписчиков свыше 100 тыс.
В январе текущего года запрет на продажу табачной продукции дополнился кроме обычных сигарет стиками, жидкостями для электронных сигарет и кальянами. Табачные стики теперь можно покупать только в стационарных магазинах, однако через интернет можно купить само устройство для курения. Кроме того, с 28 января также запрещена реклама никотинсодержащей продукции. По данным Росстата и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сейчас в стране около 34,2 млн курильщиков.