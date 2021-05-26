Эксперты оценили объем нелегального онлайн-рынка сигарет в России

В 2020 г. нелегальная продажа сигарет и их аналогов велась через более чем 700 сайтов. В среднем сеть одного табачного интернет-магазина объединяет минимум 3 сайта, дублирующих друг друга. Самый масштабный обнаруженный нелегальный табачный онлайн-магазин имел сеть, которая насчитывала 180 связанных доменов. «Из семи сотен сайтов лишь 84 ресурса торговали в интернете оригинальной табачной продукцией, при чем часть сайтов принадлежали локальным курьерским службам по доставке продуктов и товаров, в том числе и сигарет из магазинов», — пояснили в Group-IB. Еще на более чем 200 сайтах продается как контрафактная, так и контрабандная продукция, а на более чем 30 — исключительно контрабанда.